Eski bakan, yeni bakanı suçladı

ALMANYA Çiftçiler Birliği Genel Sekreteri Udo Hemmerling, basına yaptığı açıklamada, fipronilin, yasal olarak hayvanlarda kullanılmasına izin verilen bir dezenfektan maddeye karıştırılmasının dışardan hizmet sunan bir işletmenin açık hatası olduğunu belirterek, federal hükümetin ve eyaletlerin bu olayı hızlı şekilde aydınlatmasını talep etti. Almanya genelinde yumurtalarda fipronil maddesinin tespit edilmesinden dolayı 4 tavuk tesisinin kapatıldığını, diğerlerinde de incelemelerin sürdüğünü hatırlatan Hemmerling, bu tesislerin günde yaklaşık 4 bin euro zarara uğradığını ifade etti.

Hemmerling, bu olaya sebebiyet verenlerin zararı karşılaması gerektiğini vurgulayarak, “Etkilenen çiftçilere tazminat ödenmesi gerekir” dedi.

KOORDİNASYONU BAKAN SAĞLAMALI

Eski Gıda ve Tarım Bakanı Renate Künast ise olayın ortaya çıkmasının ardından halefi Christian Schmidt’in konuyla çok fazla ilgilenmediğini savundu.

Federal hükümetin ve eyalet yönetimlerin yumurtaların kontrolü konusunda daha iyi koordinasyon içinde olmaları gerektiğini belirten Künast, “Olayın aydınlatılmasının hızlı ve kapsamlı olması gerekiyorsa, federal bakanın bu koordinasyonu sağlaması lazım. Bunun yanı sıra yumurtaların kullanıldığı başka gıdaların da nasıl kontrol edilebileceğini düşünmek gerek” dedi.

Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Christian Schmidt de eleştirilere cevap vererek, bakanlığa bağlı uzmanların günlerdir olayla ilgili daha fazla bilgi sahibi olunması ve eyaletlerle bilgi alışverişinde bulunması için yoğun şekilde çalıştığını ifade etti.

AB MÜDAHALE ETMELİ

Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti Tarım Bakanı Christina Schulze Föcking, Avrupa Birliği’nin (AB) yumurta krizine müdahale etmesini istedi. AB’nin hızlı uyarı sistemi bulunduğunu ancak bazı ülkeler tarafından bunun farklı yorumlandığını belirten Föcking, bu sistemin güvenli işlemediğinin görüldüğünü söyledi.

Hollanda’nın konuyla ilgili bilgi paylaşımını eleştiren Föcking, “Kuzey-Ren Vestfalya’nın bu olaydan etkilendiğinin bildirilmesinin ardından bir hafta geçmesine rağmen ne kadar çok etkilendiğimizi hâlâ bilmiyoruz” dedi. Föcking, AB’nin gerekli önlemleri alması ve cezalarla yaptırım uygulaması gerektiğini kaydetti.