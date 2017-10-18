Zahide Yetiş gözyaşlarını tutamadı! İnsan insana bunu yapar mı?

Show Tv'de yayanlanan Zahide Yetiş'le programında huzurevinde yaşlı bir kadına yapılan işkenceler ekrana getirildi. Görüntülerde iki hasta bakıcının oldukça yaşlı ve hasta olan bir kadınla dalga geçtiği görülüyor. "Seni almaya geldik" diyerek yaşlı kadını ölüme gideceğine inandırmaya çalışan iki kişi kahkahalar eşliğinde yaşlı kadınla dalga geçiyor.



Programın sunucusu Zahide Yetiş, bu görüntülerin Whatsapp ihbar hattına geldiğini belirterek şöyle konuştu: "Bu onların da annesi olabilirdi, sizin de anneniz olabilirdi. Ben bu görüntüleri izleyince çok kötü oluyorum. Siz kimsiniz ya, siz kimsiniz! Sizin hiç mi utanmanız, Allah'tan korkunuz yok? Her zaman söylüyorum; çok iyi huzurevlerimiz var ancak arada da böyle kendini bilmezler çıkabiliyor."