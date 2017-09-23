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    Yuh artık dedirten olay! Plaka oyunu

    AA
    23.09.2017 - 11:00 | Son Güncelleme: 23.09.2017 - 11:00

    Kırklareli'nde Trafik Elektronik Denetleme Sistemi'ne yakalanmamak amacıyla motosiklet plakasını folyo ile kaplayarak harf ve rakamlara silinmiş süsü veren sürücüye cezai işlem uygulandı.

    Kırklareli'nde Trafik Elektronik Denetleme Sistemi'ne yakalanmamak amacıyla motosiklet plakasını folyo ile kaplayarak harf ve rakamlara silinmiş süsü veren sürücüye cezai işlem uygulandı.

    Alınan bilgiye göre, Demirköy İlçe Emniyet Amirliği ekipleri trafik uygulamasında bir motosikleti durdurdu.

    Ekipler yaptıkları kontrolde, motosikletin plakasının farklı okunması amacıyla folyo ile kaplandığını fark etti.

    Ekipler tarafından folyo plakadan sökülürken, sürücüye "Farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak" suçundan 427 lira cezai işlem uygulandı.

    Etiketler: Kırklareli , Plaka , trafik cezası
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