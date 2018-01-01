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    YSK’dan İYİ Parti’ye seçmen kütüğü reddi

    ANKARA
    01.01.2018 - 20:06 | Son Güncelleme:

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmen kütüklerini talep eden İYİ Parti’ye “seçmen kütüklerinin seçime katılma hakkı kazanılması halinde verilebileceği” gerekçesiyle olumsuz yanıt verdi.

    Karara tepki gösteren İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, partilerinin seçime girebilme hakkı kazandığını savundu. Çıray, YSK’nın kararıyla ilgili şunları söyledi: “Yasal olarak bir partinin seçime girebilme yeterliliği kazanabilmesi için 1’inci Olağan Kurultay’ını yapmış olması ve 41 il ile bu illerin merkez ilçesi dahil 1/3’ünde teşkilatlanması gerekmektedir. İYİ Parti 10 Aralık 2017 tarihinde, 1’inci Olağan Kurultayı’nı yapmış ve kurultay 12 Aralık 2017 tarihinde kesinleşmiştir. Seçime girebilme hakkı kazanmıştır.” 

    Etiketler: gazetehaberleri
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