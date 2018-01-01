YSK’dan İYİ Parti’ye seçmen kütüğü reddi

Karara tepki gösteren İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, partilerinin seçime girebilme hakkı kazandığını savundu. Çıray, YSK’nın kararıyla ilgili şunları söyledi: “Yasal olarak bir partinin seçime girebilme yeterliliği kazanabilmesi için 1’inci Olağan Kurultay’ını yapmış olması ve 41 il ile bu illerin merkez ilçesi dahil 1/3’ünde teşkilatlanması gerekmektedir. İYİ Parti 10 Aralık 2017 tarihinde, 1’inci Olağan Kurultayı’nı yapmış ve kurultay 12 Aralık 2017 tarihinde kesinleşmiştir. Seçime girebilme hakkı kazanmıştır.”