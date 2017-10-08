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    Hürriyet >Eğitim>YÖK'ten öğretmen yetiştirme için ilk adım

    YÖK'ten öğretmen yetiştirme için ilk adım

    Hürriyet Eğitim
    08.10.2017 - 16:29 | Son Güncelleme:

    YÖK tarafından düzenlenen çalıştayda öğretmen yetiştirme konusunda eylem planları eğitim fakülteleri temsilcileriyle ele alındı. Toplantıda, öğretmenlerin mesleki gelişimi konularında işbirliğini artırmaya yönelik çalışmalarda mevcut durum tartışıldı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017-2018 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreninde, kalkınma planları ve hükümet programlarında yer alan eğitimle ilgili hedeflere ulaşmada motivasyonları yüksek öğretmenlerin yetiştirilmesi, öğretmenlerin mesleki gelişiminin sağlanması, öğretmen adayı yetiştiren kurumların lisans programlarının geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekerek YÖK'e hedef göstermişti.

    Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) bu doğrultuda eğitim fakülteleri temsilcileriyle bir araya geldiği çalıştayda, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Strateji Belgesi’nde öğretmen yetiştirme sisteminin geliştirilmesine ve eğitimcilerin mesleki gelişimi konularında yer alan amaç, hedef ve eylem planları müzakere edildi. ‘Daha Nitelikli Eğitim İçin Daha Nitelikli Öğretmenler’ teması etrafında şekillenen çalıştayın ikincisi 20 Ekim’de yapılacak.

    8 ÜNİVERSİTE KATILDI
    İlk çalıştaya, Elazığ Fırat, Kars Kafkas, Amasya, Diyarbakır Dicle, Karadeniz Teknik, Bilkent, İstanbul Ticaret ve Atatürk üniversitelerinden gelen öğretim üyeleri katıldı. Toplantının açılışında YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman konuyla ilgili olarak Türkiye ve dünyadaki güncel gelişmelerden bahsetti.

    Etiketler: YÖK , Öğretmen , öğretmen yetiştirme , MEB , Üniversite , eğitim fakültesi
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