YÖK’ten doçentlik için ikinci adım... Akademisyenler de öneride bulunacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yetkililerinden alınan bilgiye göre, YÖK tarafından doçentlik sınav sürecine dair üniversitelerin yanı sıra tüm akademisyenler, ilgili kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının da görüşlerinin alınmasına karar verildi.

Doçentlik sınav sürecinde, sözlü sınavın kaldırılmasını da içeren tüm görüş ve önerilerin 6 Kasım'a kadar "personel@yok.gov.tr" adresine e-posta olarak iletilmesi istendi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, doçentlik sınav sürecine ilişkin, özellikle adaylardan gelen şikayetler üzerine yeni bir çalışma başlattıklarını ve görüşlerin istenmesi konusunda üniversitelere yazı gönderdiklerini açıklamıştı.