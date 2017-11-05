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    YÖKDİL soruları ve sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Hürriyet Haber
    05.11.2017 - 11:10 | Son Güncelleme:

    YÖKDİL soruları ve sonuçları ne zaman açıklanacak konusu, sınavdan çıkan binlerce kişinin internet üzerinden araştırdığı konu oldu. Edinecekleri puana göre yabancı dil konusunda resmi yeterliliğe sahip olacak olan vatandaşlar, sınav sonrasında YÖKDİL soruları ve cevapları konusunda detayları araştırmaya başladı. Peki, YÖKDİL soruları ve cevapları ile sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylı bilgiler

    YÖKDİL soruları ve cevapları için adayların beklentisi devam ediyor. Yabancı dil konusunda akademik yeterlilik elde etmek isteyen adayların dahil olduğu YÖKDİL sınavı, soruları ve cevapları ile sorgulanmaya başlandı. YÖKDİL soruları ve cevapları bilgisini elde ederek sınavda işaretledikleri soruları teyit etmek isteyen adaylar, YÖK'ün  yapacağı açıklamayı merak ediyor. Peki, YÖKDİL soruları,  cevapları ve sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, merak edilen tüm detaylar

    YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

    Geçtiğimiz dönemde 2 gün içerisinde açıklanan YÖKDİL sınav sonuçlarının bu dönem de aynı süreç ele alınırsa 7 ya da 8 Kasım tarihinde adayların erişimine açılacağı düşünülmektedir. 

    SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sınav sonuçları,9 Temmuz tarihinde gerçekleşen bir önceki sınav döneminde 27 Temmuz tarihinde öğrencilerin erişimine açılmıştı. Bu tarih baz alınırsa, bu dönem gerçekleştirilen sınavın ardından sonuçların 22 ile 24 Kasım tarihinde açıklanacağı öngörülmektedir. Bu tarih YÖK'ün yoğunluk durumuna göre değişkenlik gösterebilir.

    YÖKDİL NERELERDE GEÇERLİ OLACAK?

    Bu sınava yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.

    SINAVIN GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR OLACAK?

    YÖKDİL sınavının geçerlilik süresi YDS ile eşdeğer olacak. Adaylar her iki sınava da girebilecekler ve her iki sınavında lisansüstü eğitim, doçentlik sınavı ve akademik yükseltme süreçleri ile sınırlı olmak üzere eşit geçerliliği olacaktır.

    SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

    Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

    SINAVIN BAŞARISI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

    İlgili mevzuatsal düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.

    Etiketler: yökdil sonuçları , yökdil cevapları
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