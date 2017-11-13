YKS’deki belirsizlik adayları yoruyor

Kendimizi üniversite sınavına hazırlanan bir genç olarak düşünelim. Yaz mevsiminin başında YGS/LYS sistemine uygun kitaplarınızı alıp çalışmanızı yapmaya başlıyorsunuz ama ekim ayında sınav sisteminin değişeceği, yeni sistemin daha sonra açıklanacağı duyuruluyor. Bu durumda ne tür bir sınava gireceğinizi, hedefleriniz için nasıl ve hangi derslere çalışacağınızı bilmeden bekliyorsunuz. Psikolojik olarak bu belirsizlik durumunda motive olup çalışmak çok zor olur. Daha sonra çok eleştirilen bir sınav sistemi açıklanıyor ve tüm çalışma düzeniniz değişiyor. Çünkü yaz aylarında hazırlandığınız bazı derslere çalışmamanız gerekiyor ve sistemin tüm ayrıntıları açıklanmadığı için belirsizlik sürüyor.

Bu duruma rağmen üniversite adayı sınava uygun çalışmaya başlayıp belki de artık bu derslere gerek kalmadı, deyip bazı kitapları kaldırıyor. Bir süre sonra sınav sistemi tekrar güncelleniyor, daha sonra bir daha güncelleniyor ve daha önce çıkarılan dersler sınav sistemine tekrar ekleniyor. Kaldırdığınız kitaplara tekrar ihtiyacınız oluyor...

TYT PUAN TÜRÜ SIKINTI YARATABİLİR

Son güncellemede Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sosyal bilimler ve fen bilimleri testlerinin eklenmesi doğru bir karar fakat burada dikkat edilmesi gereken durum TYT puan türü sayısı. Bir TYT puan türü olması sıkıntı yaratacaktır. Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puan türündeki her öğrencinin tüm testlerden aynı oranda puan alması doğru olmaz. Mesela bir sayısal ve sözel öğrencisi için sosyal bilimler ve fen bilimleri aynı oranda etkili olmamalı. Bu sebepten puan türleri arttırılmalı.

İKİNCİ SINAVIN GÜNÜNÜN DEĞİŞİTİRİLMESİ İYİ OLDU

Diğer yararlı bulduğum bir nokta ise ikinci bölüm sınavının bir gün sonraya alınması. Aynı gün içinde farklı oturumlarla yapılacak iki sınav, öğrenci için yorucu ve psikolojik anlamda zorlayıcı olacaktı, bir gün dinlenmelerine fırsat verilmesi doğru bir karar oldu.

ÖSYS KILAVUZU BİR AN ÖNCE YAYINLANMALI

Sınav sisteminin son haliyle uygulanıp uygulanmayacağı konusunda soru işaretleri devam ediyorken, üniversite adayının motive olup düzenli bir sınav hazırlığı yapmasını beklemek çok zor. Bu durumun bir an önce giderilmesi için ÖSYS kılavuzu yayımlanmalı ve sınav sisteminin tüm ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılmalı.