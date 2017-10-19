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    YKS'nın bilinmeyenleri belli oldu... Eşit ağırlığa tarih geldi

    Hürriyet Eğitim
    19.10.2017 - 14:44 | Son Güncelleme:

    Eşit ağırlık alanındaki öğrenciler, tarih sorusu da cevaplayacak. YÖK, üniversiteye giriş sistemiyle ilgili eksik kalan detayları açıkladı. Yapılan yeni düzenlemeyle eşit ağırlığa da tarih geldi. Eşit ağırlıkçıların gireceği ‘Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya 1’, ‘Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1’ olarak değiştirildi. Önceden sadece Türk dili ve coğrafyanın yer aldığı teste tarih soruları da eklendi. Eşit ağırlık alanındaki öğrenciler matematik testinin yanı sıra bu sorulara da yanıt verecek. Sınavın tarihi de kesinleşti. Sınav 23-24 Haziran’da yapılacak.

    Binlerce öğrencinin heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’yla (YKS) ilgili ayrıntılar belli olmaya başladı. Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) yapılan yazılı açıklamaya göre, eşit ağırlık alanındaki öğrenciler, tarih sorusu da cevaplayacak. Yani eşit ağırlığa da tarih geldi. Eşit ağırlıkçıların gireceği ‘Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya 1’, ‘Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1’ olarak değiştirildi. Bu teste tarih soruları da eklendi. 

    YKSnın bilinmeyenleri belli oldu... Eşit ağırlığa tarih geldi

    Ayrıca soru dağılımları da açıklandı. İkinci oturumdaki Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde 24 Türk dili ve edebiyatı, 10 tarih, 6 coğrafya sorusu yer alacak. Sosyal Bilimler-2’de ise, felsefe grubunda (mantık, psikoloji, sosyoloji) 12, din kültürü ve ahlak bilgisinde 6, coğrafya-2’de 11, tarih-2’ye 11 soru olacak. Fen bilimlerinin dağılımı ise şöyle: 14 fizik, 13 kimya, 13 biyoloji.  

    Öğrencilere 80 soruyu yanıtlayacakları Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 90 dakika süre tanınacak. 160 sorunun yer aldığı ikinci sınav için ise 180 dakika verilecek. Sınav 23-24 Haziran’da yapılacak.

    YKSnın bilinmeyenleri belli oldu... Eşit ağırlığa tarih geldi
    YKSnın bilinmeyenleri belli oldu... Eşit ağırlığa tarih geldi

    Etiketler: üniversite sınavı
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