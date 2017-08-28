Arakan yanarken o Müslümanları suçladı

Myanmar’da Müslümanların yoğun yaşadığı Arakan bölgesinde yine kan döküldü. Cuma gününden bu yana devam eden olaylarda 100’den fazla kişi öldü. BM’nin “dünyanın en çok eziyet gören etnik gruplarından biri” diye tanımladığı Arakanlı Müslümanlar, son yıllarda Myanmar ordusu ve aşırılıkçı Budistlerin saldırılarına ve katliamlarına uğradıkları için sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz yılın Ekim aylarından beri ise Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu adlı bir grup, Myanmar ordusuna yönelik saldırılar düzenlemeye başladı. Cuma günü bu grubun, Myanmar-Bangladeş sınırındaki bir askeri üsse düzenlediği saldırının ardından çatışmalar arttı. Myanmarlı yetkililere göre çatışmalarda can kaybı 100’ü geçti. Ölenlerden 80’i silahlı grubun üyesi, en az 12'si güvenlik gücü.

Myanmar’ın Nobel Barış ödüllü lideri Aung San Suu Kyi ise yine Müslümanları suçladı. Myanmar’ın cunta tarafından yönetildiği yıllarda muhalif bir siyasetçi olarak öne çıkan Suu Kyi, Arakan konusunda Müslüman azınlığın yaşadığı ayrımcılığı görmezden geldiği için uluslararası çevrelerde eleştiri alıyor. Suu Kyi, son açıklamasında “Teröristler, cephe hattında çocukları kullanarak güvenlik güçleriyle savaşıyor, köyleri yakıyor” dedi. Myanmar lideri, “Aşırılıkçı teröristlerle ilgisi olmayan sivillerin endişe etmesine gerek yok” derken Müslümanlara güvenlik güçlerine karşı “sopalar, kılıçlar ve silahlar” kullanmamaları çağrısı yaptı. Ancak Suu Kyi’nin verdiği garantiler Arakanlı sivil Müslümanları ikna edemedi. Binlercesi, Bangladeş’e sığınmak üzere doğru yola çıktı.

YAĞMALAYIP YAKIYORLAR

Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu ise Twitter hesabından Suu Kyi’yi yalanladı. Grup, “Myanmar askerleri yanlarında aşırılıkçı Budistleri getirtip Rohingya köylerine saldırtıyor, Rohingyalıların mallarını yağmalayıp daha sonra da evlerini ateşe veriyorlar” açıklamasını yaptı.