YÄ±ldÄ±rÄ±m: Bir Ã§ift sÃ¶zÃ¼mÃ¼z var, NATO'da mÃ¼ttefikimizsiniz...

YÄ±ldÄ±rÄ±m, beraberindeki Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, UlaÅŸtÄ±rma Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, AK Parti Grup BaÅŸkanvekili Mehmet MuÅŸ ve BaÅŸbakanlÄ±k MÃ¼steÅŸarÄ± Fuat Oktay ile Kilis ValiliÄŸi'ni ziyaret etti.

Valilik ziyaretinin ardÄ±ndan gazetecilere aÃ§Ä±klamalarda bulunan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Hatay'da daha Ã¶nceki saldÄ±rÄ±larda ÅŸehidi bulunan aileleri bugÃ¼n ziyaret ettiklerini, KÄ±rÄ±khan'da dÃ¼n ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Piyade Uzman Ã‡avuÅŸ Ahmet Bayram'Ä±n cenazesine katÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Hatay'da Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n komuta merkezini ziyaret ettiÄŸini aktaran YÄ±ldÄ±rÄ±m, Kilis'te Ã‡alÄ±k camisinde ibadet esnasÄ±nda ÅŸehit olan Muzaffer Aydemir'in ve yine hayatÄ±nÄ± kaybeden Suriyeli vatandaÅŸÄ±n yakÄ±nlarÄ±na taziye ziyaretinde bulunduklarÄ±nÄ± ifade etti.

Kilis'te esnafla selamlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, onlarÄ±n dertlerini dinleme fÄ±rsatÄ± bulduÄŸunu belirten BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Hatay ve Kilis valilerinden Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸÄ±ndan bugÃ¼ne kadar yapÄ±lan faaliyetleri dinlediÄŸini aktardÄ±.

538 HEDEF Ä°MHA EDÄ°LDÄ°Â

20 Ocak'ta baÅŸlayan harekatÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ± gibi baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde devam ettiÄŸini bildiren YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bu arada karÅŸÄ± tarafta terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ alÃ§ak saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Ä°lk gÃ¼nden bugÃ¼ne kadar daha Ã¶nceki 700'Ã¼n Ã¼zerinde saldÄ±rÄ± ve tacizi saymÄ±yorum geÃ§miÅŸ aylara ve yÄ±llara ait. Operasyonun baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden bugÃ¼ne kadar Hatay'a 60, Kilis'e 34 olmak Ã¼zere toplam 94 roket, fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. 7 sivil ÅŸehit oldu, 113 kiÅŸi yaralandÄ±. Yine bu sÃ¼re iÃ§inde TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri 538 belirlenen hedefi imha etmiÅŸ, 935 terÃ¶risti etkisiz hale getirmiÅŸtir." dedi.

Harekat dolayÄ±sÄ±yla Kilis ve Hatay'da esnafÄ±n iÅŸleriyle ilgili birtakÄ±m sorunlarÄ±n da sÃ¶z konusu olduÄŸuna iÅŸaret eden YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Sigorta, vergi, kredi gibi taahhÃ¼tlerini yerine getirmekte zorlanÄ±yorlar. Bununla ilgili Bakanlar Kurulu ToplantÄ±mÄ±zÄ± yarÄ±n gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz. Ã–nceden aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tedbirler vardÄ±. Daha kapsamlÄ± bir tedbir Ã¼zerinde karar vereceÄŸiz." diye konuÅŸtu.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, Hatay ve Kilis ValiliÄŸi'nin emrine gerekli kaynak ve parasal desteÄŸin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, maÄŸdur olan vatandaÅŸlarÄ±n kÄ±sa vadeli ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti.

"BU MÄ°LLETÄ°N GEÃ‡MÄ°ÅžÄ°NDE Ã‡OK BÃœYÃœK ZAFERLER VARDIR"

Gerek Kilis ve Hatay'da gerekse de bu illerin ilÃ§elerinde vatandaÅŸlarÄ±n moralinin Ã§ok yÃ¼ksek olduÄŸunu vurgulayan YÄ±ldÄ±rÄ±m, sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Operasyon dolayÄ±sÄ±yla, atÄ±lan roket ve fÃ¼zelerden dolayÄ± herhangi bir moral bozukluÄŸu olmadÄ±ÄŸÄ± gibi terÃ¶re karÅŸÄ± ve Ã¼lkeye yapÄ±lan saldÄ±rÄ±ya karÅŸÄ± Ã§ok daha hÄ±rslanmÄ±ÅŸ, bilenmiÅŸ bir durumdalar. KarÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her vatandaÅŸÄ±mÄ±z bize 'Biz de gidelim, bu operasyon iÃ§in ne gerekiyorsa yapmaya hazÄ±rÄ±z' diyor. DolayÄ±sÄ±yla ÅŸahsÄ±m ve arkadaÅŸlarÄ±m olarak bÃ¶yle bÃ¼yÃ¼k bir milletin evladÄ± olmaktan bir kez daha gurur duyduk. Bu milletin geÃ§miÅŸinde Ã§ok bÃ¼yÃ¼k zaferler vardÄ±. Ä°stiklal Harbinde, Ã‡anakkale'de nasÄ±l istilacÄ±lara gereken dersi verdiysek, bugÃ¼n de milletimizin can ve mal gÃ¼venliÄŸine tehdit oluÅŸturan, sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸimize zarar veren hem Ã¼lkemizde hem de komÅŸu topraklarda, Afrin'de, FÄ±rat KalkanÄ± BÃ¶lgesi'nde PKK, PYD, YPG, DEAÅž bilumum terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin zulmÃ¼nden inim inim inleyen kardeÅŸlerimizi de rahata erdirmek, onlarÄ±n mal ve can gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak iÃ§in kahraman MehmetÃ§iklerimiz, polisimiz, jandarmamÄ±z, canla baÅŸla fedakarca Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar, gayret gÃ¶steriyorlar. Bu vesileyle bÃ¼tÃ¼n bu operasyonlarda gÃ¶rev alan kardeÅŸlerimizi muvaffakiyet diliyorum. Allah onlarÄ±n yar ve yardÄ±mcÄ±sÄ± olsun. AlÄ±nlarÄ±ndan Ã¶pÃ¼yorum. OnlarÄ±n her biri TÃ¼rk milletinin gurur abidesidir. OnlarÄ±n hepsiyle gurur duyuyoruz."

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, TÃ¼rkiye'nin bÃ¶lgede barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ±n adresi olduÄŸunu bildirdi.

"SÄ°LAHLARIN NEREDEN GELDÄ°ÄžÄ°NÄ° Ã‡OK Ä°YÄ° BÄ°LÄ°YORUZ"

TÃ¼rkiye'nin sadece 81 milyon vatandaÅŸÄ±nÄ±n geleceÄŸi iÃ§in deÄŸil, aynÄ± zamanda gÃ¼neyinde yaÅŸayan milyonlarca MÃ¼slÃ¼man kardeÅŸinin, Arap, KÃ¼rt, TÃ¼rkmen veya farklÄ± etnik gruba mensup kardeÅŸlerinin geleceÄŸi ve huzuru iÃ§in mÃ¼cadele verdiÄŸini belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"MÃ¼ttefik diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z bazÄ± Ã¼lkelerin bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle iÅŸ tutuyor olmasÄ± milletimizi ve bizi ciddi anlamda rahatsÄ±z etmektedir. BugÃ¼n atÄ±lan fÃ¼zelerin atÄ±lan roketlerin ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin elindeki silahlarÄ±n nereden geldiÄŸini Ã§ok iyi biliyoruz. Onun iÃ§in dost bildiÄŸimiz bu Ã¼lkelere bu vesileyle bir kez daha buradan diyoruz ki, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle dÃ¼ÅŸÃ¼p kalkmaktan vazgeÃ§in. Devletler, devletlerle iÅŸ yapar. Ä°nsan Ã¶ldÃ¼rmekten baÅŸka meziyeti olmayan aÅŸaÄŸÄ±lÄ±k terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle hiÃ§bir yere varamazsÄ±nÄ±z. HiÃ§bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ yok edemeyeceÄŸiniz gibi bÃ¶lge insanÄ±nÄ±n da sempatisini, gÃ¼venini kazanamazsÄ±nÄ±z."Â

TÃ¼rkiye'ye husumet gÃ¶sterenlerin, dÃ¼ÅŸmanlÄ±k edenlerin bu yaptÄ±klarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z kalmayacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan YÄ±ldÄ±rÄ±m, FÄ±rat KalkanÄ± BÃ¶lgesi'nde Cerablus'tan Azez'e kadar 2 bin kilometrekarenin Ã¼zerindeki topraklarda huzur, barÄ±ÅŸ ve kardeÅŸlik bulunduÄŸunu ifade etti.

Ãœlkesine dÃ¶nen 100 bin civarÄ±ndaki Suriyelinin hayata tutunmalarÄ± iÃ§in bÃ¶lgedeki valilerin, gÃ¶revlilerin hiÃ§bir fedakarlÄ±ktan kaÃ§Ä±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, orada okullarÄ±n aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hastanelerin faaliyete geÃ§tiÄŸini, ticari hayatÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, Suriyelilerin Suriye'deki iÃ§ savaÅŸÄ±n doÄŸurduÄŸu ÅŸoktan ve travmadan kurtulduÄŸunu, yerleÅŸik hayata geÃ§tiÄŸini bildirdi.

"ÃœLKEMÄ°ZÄ°N BAÅžINA BELA OLAN BU TERÃ–RÃœN ÃœSTESÄ°NDEN GELÄ°RÄ°Z"

TÃ¼rkiye'nin bu bÃ¶lgelere barÄ±ÅŸ, huzur, kardeÅŸlik getirdiÄŸini belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, "AlÃ§ak terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ne yazÄ±k ki birÃ§ok Ã¼lkede algÄ± operasyonu Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor, kara propaganda yapÄ±yor. TÃ¼rk askerinin sivilleri hedef aldÄ±ÄŸÄ± yalanÄ±na baÅŸvurmaktan Ã§ekinmiyor. NasÄ±l sivillerin hedeflendiÄŸini, binalarÄ±n yerle bir edildiÄŸini, acÄ±masÄ±zca sivil insanlarÄ±n katledildiÄŸini gÃ¶rmek istiyorsanÄ±z Kilis'e, Hatay'a gelin, ReyhanlÄ±'ya gidin Hassa'ya, KÄ±rÄ±khan'a gidin gÃ¶receksiniz. 94 tane fÃ¼ze ve roketin 15 gÃ¼nde buralarda patlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± birÃ§ok insanÄ±mÄ±zÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 7 sivil vatandaÅŸÄ±n tedavi altÄ±nda olduÄŸunu gÃ¶receksiniz. Onun iÃ§in bize karÅŸÄ± bu karalama kampanyasÄ± yapanlara itibar edenlere bir Ã§ift sÃ¶zÃ¼mÃ¼z var; NATO'da mÃ¼ttefikimizsiniz ve Ã§eÅŸitli alanlarda birlikte Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. EÄŸer bu ittifaklÄ±k devam edecekse Ã§apulcularÄ±n sÃ¶zÃ¼ne itibar etmeyeceksiniz, TÃ¼rkiye gibi dostluÄŸuna gÃ¼venilir bir Ã¼lkenin sÃ¶zlerine itibar edeceksiniz. Aksi halde TÃ¼rkiye, TÃ¼rk Devleti, aziz milletimiz olarak gereken tedbirleri alÄ±rÄ±z. Ãœlkemizin, milletimiz baÅŸÄ±na bela olan bu terÃ¶rÃ¼n de Ã¼stesinden geliriz." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

TerÃ¶r belasÄ±nÄ± milletin gÃ¼ndeminden Ã§Ä±karacaklarÄ±nÄ±n sÃ¶zÃ¼nÃ¼ verdiklerini anÄ±msatan BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, bunun iÃ§in gece gÃ¼ndÃ¼z demeden gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin bÃ¼yÃ¼k bir Ã¶zveri ve gayretle Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Ä°nÅŸallah bu iÅŸler geride kalacak. Daha gÃ¼zel gÃ¼nlerin, Ã¼lkemizin, genÃ§lerimizin geleceÄŸe yÃ¶nelik hayallerinin gerÃ§eÄŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸeceÄŸi bir TÃ¼rkiye'yi hep birlikte inÅŸa ediyoruz. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n bu konudaki kararlÄ± tutumu, hÃ¼kÃ¼metimizin operasyon konusundaki tÃ¼m desteÄŸi ve milletimizin arkamÄ±zda topyekÃ¼n durmasÄ± bizim en bÃ¼yÃ¼k gÃ¼cÃ¼mÃ¼z, kaynaÄŸÄ±mÄ±zdÄ±r. Allah MehmetÃ§iklerimizin yar ve yardÄ±mcÄ±sÄ± olsun." dedi.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, bu vatan ve millet iÃ§in canÄ±nÄ± veren ÅŸehitlere Allah'tan rahmet, yaralÄ±lara ÅŸifa dileÄŸinde bulundu.