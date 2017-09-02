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    Yıkım ve kaçış sürüyor

    Hürriyet Haber
    02.09.2017 - 22:46 | Son Güncelleme: 02.09.2017 - 22:58

    Myanmar’ın Müslümanların yoğun yaşadığı Arakan eyaletinde patlak veren şiddet olayları sürerken, komşu Bangladeş’e sığınanların sayısı 60 bini buldu. İnsan Hakları İzleme örgütü, Arakan’da yakılmış bir Müslüman köyünün uydu fotoğraflarını yayınladı.

    GÜNEYDOĞU Asya ülkelerinden Myanmar’da Müslüman Arakanlı azınlığa yönelik 25 Ağustos’ta başlayan şiddet olayları sürüyor. Ülkenin Rakhine (Arakan) eyaletinde yaşayan Rohingya Müslümanların komşu Bangladeş’e kaçışı devam ediyor. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Vivian Tan, dün yaptığı açıklamada kara ve deniz yoluyla son 24 saatte Bangladeş’e binlerce Arakanlı Müslüman’ın geçtiğini ve bir haftadan bu yana bu ülkeye sığınanların sayısının 60 bini bulduğunu belirtti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de, bölgede itidal ve insani felaketlerin önlenmesi çağrısında bulundu.

    NAF NEHRİ’NDE DRAM

    Bu arada 31 Ağustos’ta Bangladeş’e geçmeye çalışan Arakanlı Müslümanları taşıyan üç teknenin Naf Nehri’nde alabora olması sonucu en az 26 kişi yaşamını yitirdi. Yardım kuruluşları, Bangladeş’in sınırı açmamasından ötürü Naf Nehri boyunca 20 bin Arakanlı’nın tekne, bot hatta yüzen enkaz parçalarında mahsur kaldığını bildirdi. Kuruluşlar, nehirdeki zehirli yılanlar, hastalık ve boğulma tehlikesinin bu insanlar için risk oluşturduğunu da aktardı.

    Yıkım ve kaçış sürüyor

    UYDU GÖRÜNTÜLERİ

    Arakan’da yaşanan şiddete dair yeni kanıtlar yayınlandı. Eyalette yakılarak yok edilen köyler, uydu görüntülerine yansıdı. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Arakan’ın Rathidaung kentine bağlı Chein Khar Li adlı Müslüman köyünün yüzde 99’unun yanarak yok olduğuna dair yeni uydu görüntüleri yayınladı. Myanmar hükümeti ise Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu’nu (ARSA) suçladı. Myanmar hükümeti Arakan’daki durum ile ilgili, “Kotankauk, Myinlut ve Kyikanpyin köyleri ile iki bölgede toplam 2625 konut ARSA aşırıcı teröristleri tarafından yakıldı” açıklamasında bulundu. Reuters’ın haberine göre hükümet, ARSA ile ordu arasındaki çatışmalarda şu ana dek yaklaşık 400 kişinin hayatını kaybetti.

    Yıkım ve kaçış sürüyor

    TANIKLAR ŞİDDETİ ANLATTI

    CNN’e dramı anlatan Arakanlı Hamida Begum, “Bizi dövüyorlar, ateş açıyorlar, insanlarımıza kıyım yapıyorlar. Birçok insanımız öldü. Birçok kadın tecavüze uğradı, öldürüldü. Çok yoksuluz. Eşim gündelikçi işçi olarak çalışıyor” dedi.

    Reuters’a konuşan Jalal Ahmed, “Ordu 200 kişiyle köye geldi ve ateşe başladı. Tüm evler yok edilmişti. Geri dönersek ve ordu bizi görürse ateş açacaklar” dedi.

    AP’ye konuşan Karim isimli görgü tanığı, “Hayatımızı kurtarmak için Bangladeş’e kaçtık. Ordu ve radikaller bizi yakıyor, öldürüyor” diye anlattı.

    Etiketler: gazetehaberleri , Myanmar , Arakan
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