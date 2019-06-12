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Ankara Haberleri: Zemin katları su bastı

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Zemin katları su bastı

DHA-AA
12.06.2019 - 14:01Son Güncelleme :

Beypazarı’nda sağanak, su baskınlarına neden olurken, Çubuk’ta ise dolu nedeniyle tarım arazileri hasar gördü.

DHA-AA

Yağış nedeniyle Beypazarı’nda cadde ve sokaklar dere yatağına dönerken, Ayvaşık Mahallesi´nin Oğuzkent bölgesindeki TOKİ konutları, Akyazı Kooperatifi, Karanfil Sitesi’nde zemin ve bodrum kattaki bazı daireleri su bastı. Sağanak, Beypazarı´nın yanı sıra Nallıhan ve Ayaş ilçelerinde de etkisini gösterdi. Bölgedeki tarım arazileri de, yağıştan olumsuz etkilendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yanı sıra Nallıhan ve Güdül ilçelerinden bölgeye giden ekipler, su tahliyesi işlemi yaptı.

TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

Çubuk’ta ise kısa süren ancak etkili olan dolu, özellikle Akkuzulu Mahallesi’ndeki domates, biber, fasulye bahçeleri ile arpa ve buğday tarlalarındaki ekinlere zarar verdi. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, tarla ve bahçeleri zarar gören üreticileri ziyaret edip geçmiş olsun dileğinde bulundu. Demirbaş, yağışın yaklaşık 20 dakika sürdüğünü ancak büyük zarara neden olduğunu söyledi. Demirbaş, “Akkuzulu Mahallesi’nde yaklaşık 7 bin dekar alanda sebze üretimi yapılmaktadır. Yaklaşık 2 bin ila 3 bin dekar alanında hasar meydana geldi. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’müzün ekipleri hasar tespit çalışmalarını yapacak” dedi. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Zemin katları su bastı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Haziran 2019 tarihinde saat 14 01’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Zemin katları su bastı haberi güncellenecektir.

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