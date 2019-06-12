Zemin katları su bastı

Yağış nedeniyle Beypazarı’nda cadde ve sokaklar dere yatağına dönerken, Ayvaşık Mahallesi´nin Oğuzkent bölgesindeki TOKİ konutları, Akyazı Kooperatifi, Karanfil Sitesi’nde zemin ve bodrum kattaki bazı daireleri su bastı. Sağanak, Beypazarı´nın yanı sıra Nallıhan ve Ayaş ilçelerinde de etkisini gösterdi. Bölgedeki tarım arazileri de, yağıştan olumsuz etkilendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yanı sıra Nallıhan ve Güdül ilçelerinden bölgeye giden ekipler, su tahliyesi işlemi yaptı.

TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

Çubuk’ta ise kısa süren ancak etkili olan dolu, özellikle Akkuzulu Mahallesi’ndeki domates, biber, fasulye bahçeleri ile arpa ve buğday tarlalarındaki ekinlere zarar verdi. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, tarla ve bahçeleri zarar gören üreticileri ziyaret edip geçmiş olsun dileğinde bulundu. Demirbaş, yağışın yaklaşık 20 dakika sürdüğünü ancak büyük zarara neden olduğunu söyledi. Demirbaş, “Akkuzulu Mahallesi’nde yaklaşık 7 bin dekar alanda sebze üretimi yapılmaktadır. Yaklaşık 2 bin ila 3 bin dekar alanında hasar meydana geldi. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’müzün ekipleri hasar tespit çalışmalarını yapacak” dedi.