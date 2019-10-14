Yenikent ayakta

Yenikent’in toplu taşımı sorununu Burda Okur Yazar’a yazan Melike Gökoğuz, “İşimize, okullarımıza geç kalıyoruz” diyor ve ekliyor: “Sabahları, 504 ve 557 no’lu Sıhhiye otobüsleri sürekli dolu. 573 no’lu Koru ringlerinin sayısı yetersiz. Metrolar gece 12’ye kadar devam ediyor, ring otobüsleri saat 19.00’da sona eriyor. 572 no’lu Törekent metro ringinin seferleri ise sabah ve akşam saatlerinde bile 30 dakikada bir.”







EGO seferlerinin artırılmasını isteyen Yenikentliler, change.org’da başlatılan “EGO, Sincan/Yenikent’te toplu taşıma sorununu çözüme kavuştur” adlı imza kampanyası ile de seslerini duyurmaya çalışıyor.

*OPERA KÖPRÜSÜ S.O.S VERİYOR







