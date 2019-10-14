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Ankara Haberleri: Yenikent ayakta

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Yenikent ayakta

Hürriyet Haber
14.10.2019 - 09:06Son Güncelleme :

Sincan’a bağlı Yenikent’te yaşanan ‘toplu taşıma sorunu’ vatandaşları isyan ettiriyor: “Durakta durmayan otobüsleri beklemekten, dursalar dahi sürekli dolu gelen otobüse binmeye çalışmaktan yorulduk.”

Hürriyet Haber

Yenikent’in toplu taşımı sorununu Burda Okur Yazar’a yazan Melike Gökoğuz, “İşimize, okullarımıza geç kalıyoruz” diyor ve ekliyor: “Sabahları, 504 ve 557 no’lu Sıhhiye otobüsleri sürekli dolu. 573 no’lu Koru ringlerinin sayısı yetersiz. Metrolar gece 12’ye kadar devam ediyor, ring otobüsleri saat 19.00’da sona eriyor. 572 no’lu Törekent metro ringinin seferleri ise sabah ve akşam saatlerinde bile 30 dakikada bir.”

Yenikent ayakta

EGO seferlerinin artırılmasını isteyen Yenikentliler, change.org’da başlatılan “EGO, Sincan/Yenikent’te toplu taşıma sorununu çözüme kavuştur” adlı imza kampanyası ile de seslerini duyurmaya çalışıyor.

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Yenikent ayakta

Yenikent ‘çile’büsüYenikent ‘çile’büsü

 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yenikent ayakta hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Ekim 2019 tarihinde saat 09 06’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yenikent ayakta haberi güncellenecektir.

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