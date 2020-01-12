Yeni otopark tarifesinde ‘Değnekçi’ tartışması

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi’nin Başkent’te tam günü 1 TL olarak uygulanan otopark ücreti uygulamasını ‘kısa süreli otopark kullanımlarını azaltarak trafiği olumsuz etkileyeceği’ gerekçesiyle kasım ayında iptal etmesi nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) ait otoparklarla ilgili yeni ücret tarifesi hazırlandı. Tarifeyle ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Raporu, önceki gün ABB Meclisi’nde Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında yapılan oturumda görüşüldü. Tarife, AK Parti ile CHP grubu arasında sert tartışmalara neden oldu. ABB Başkanı Mansur Yavaş tarafından daha önce Meclis’e gönderilen tarifedeki fiyatları komisyonda indirerek otopark ücretlerini daha düşük tuttuklarını vurgulayan AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık, CHP grubunu otoparkçılarla işbirliği yapmakla suçladı.

HİÇBİR DEĞNEKÇİDEN İCAZET ALMADIK

Altunışık özetle şunları söyledi: “Biz hiçbir değnekçiden icazet almadık, hiçbir değnekçinin bizi yönetmesine müsaade etmeyiz. Birileri kazanç sağlayacaksa rant oluşacaksa biz bu rantın dün de bugün de karşısında dururuz. Gerekiyorsa da bedelini öderiz. Sizin de bu zam anlayışını terk etmenizi diliyorum.Otoparklar yanlış kişilere çalışıyor diyenler gelip ikidir burada otopark zammını gündeme getiriyor. Hayırdır sizin otoparkçılarla ne bağınız var? Sizin bu otoparklarla ne dirsek temasınız var. Milletin cebine elini sokanlarla bir birliktelik var. Biz bu Meclis’te 9 ayda hiçbir ranta müsaade etmedik etmeyeceğiz. Bundan önce bir rant varsa onlara da gereken cevabı veririz ima etmeyin. Bilgi, belge, kayıtlar sizde. Eğer ranta müsaade edildiyse elinde bilgisi belgesi olan varsa bunu mahkemeye götürmeyen namerttir. Bunun arkasında AK Parti olarak durur sizin yanınızda oluruz.”

2018 ÖNCESİ FİYATLARI TEKLİF ETTİK

Altunışık’a yanıt veren CHP Grubu sözcüsü Haydar Demir şu ifadeleri kullandı: “Dün Ankaralılara teker teker uyguladıklarınızı, rantı, otopark ücretlerinin belirlenmesini yapıp bugün de ABB’yi kazanamayınca gelip burada bunların aksini söylemek muhalefet değildir. Dün de bu ücretlere, bu ranta karşı çıkacaktınız. Dün siz bunları uyguluyorsanız bugün de karşı çıkıyorsanız muhalefet yapmış olmuyorsunuz. Zam maliyet artı amortisman eğer artı bir şeyler kazanıyorsanız zamdır. 2018’den önceki ücret tarifesi neyse biz onun uygulanmasını teklif ettik. Özel işletmeler serbest piyasa koşullarında müşteriyi buluyor istediği ücreti yansıtıyor. Hangi değnekçi bizi aramış, hangi değnekçiye biz kul köleyiz. ABB kendi otoparklarını işletiyorsa alternatifi olmalı ki vatandaşımız özel işletmelere teslim olmasın. Muhalefet yapıyorsak halkın lehine yapmalıyız, tribüne yapmamalıyız.” CHP’li Meclis üyesi Ertan Işık ise “Burada bir değnekçi varsa o da sizin değnekçilerinizdir. 1 TL’lik otopark uygulaması vatandaş ucuza kullansın diye yapılmadı. Bizim aklımızla alay etmeyin” dedi.

TÜM OTOPARKLARDA TAM GÜN 10 TL

ABB’ye bağlı otoparklarda uygulanacak yeni tarifeye CHP ve İYİ Parti grubu ‘ret’ oyu verdi. AK Parti ve MHP’nin ‘evet’ oyu üzerine oy çokluğuyla kabul edilen yeni tarife şöyle olacak:

YOL BOYU OTOPARKLAR

0-30 DAKİKA: Ücretsiz

30 DAKİKA-1 SAAT: 2 TL

1-2 SAAT ARASI: 4 TL

2-4 SAAT ARASI: 6 TL

24 SAAT: 10 TL

AÇIK OTOPARKLAR

1 SAATE KADAR: 2 TL

1-4 SAAT ARASI: 4 TL

4-8 SAAT ARASI: 6 TL

24 SAAT: 10 TL

KAPALI OTOPARKLAR

2 SAATE KADAR: 2 TL

2-4 SAAT ARASI: 4 TL

4-8 SAAT ARASI: 6 TL

24 SAAT: 10 TL

REKREASYON ALANLARI: 2 TL

KEÇİ POLEMİĞİ

Öte yandan Meclis’te, Ankaralı çiftçilere tarım ve hayvancılık desteği ile ilgili Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Raporları da görüşüldü. Komisyon Başkanı Harun Olmuş İl Tarım Müdürlüğü’nden görüş alınmasını isteyince CHP ve İYİ Parti grubu, süreci uzatacağı gerekçesiyle bu öneriye karşı çıktı. Keçi desteğiyle ilgili rapor görüşülürken ise ilginç tartışma yaşandı. AK Parti, raporda Kilis ve kıl keçisi türlerinin de çiftçilere verilmesine Ankara Keçisi’nin türünü bozacağını gerekçe göstererek karşı çıktı. CHP ve İYİ Parti ise farklı ilçelerde bu türlerin de denenebileceğini savundu. Keçi tartışması gruplar arasında uzun süre polemiğe neden oldu. Keçi raporu, ‘Tarım İl Müdürlüğü’nün görüşü alınmak şartıyla başta Ankara Keçisi olmak üzere bölgelere göre keçi desteği verilmesi şartı eklenerek oy çokluğuyla kabul edildi. Bu raporlara CHP ve İYİ Parti görüş şartı nedeniyle ‘ret’ oyu kullandı.