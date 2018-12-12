Yayaların ortak görüşü: ‘28 saniye yetersiz’

Kızılay’da bir kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrasında Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Ankara Şubesi’nin ‘trafik ışıklarının sağlıklı bir insanı dahi koşar adımlarla karşıdan karşıya geçmeye zorladığı’ yönündeki tespitinin ardından gözler, Kızılay’ın göbeğindeki yaya geçidine çevrildi. Hürriyet Ankara, yayalara yanan yeşil ışık süresinin 28 saniye olduğu geçitte, Başkentlilere bu sürenin yeterli olup olmadığını sordu. Vatandaşların ortak yanıtı ‘28 saniye yetersiz’ oldu. Vatandaşların görüşleri şöyle:

YAYALAR İÇİN DAHA UZUN OLMALI

Oğuzhan Sarıkaya: Geçerken zorlanıyoruz. Biz mesela hızlı bir şekilde koşarak geçtik. 28 saniye yeterli değil. Bunun yaşlısı var, engellisi var. Onlar bir uçtan bir uca bizim gibi geçemiyor, bekliyorlar. Yayalar için sürenin daha uzun olması gerekiyor. Ankara’nın göbeğinde yayaya öncelik olmalı.

GEÇERKEN BİRBİRLERİNE ÇARPIYORLAR

Ali Ünal: Süre yetmiyor. 100 saniyede araba geçerken iki yönde de 100 tane vatandaş birikiyor. Geçerken de birbirlerine çarpıyorlar. Bu da geçişi zorlaştırıyor. Beklemek istemeyen insanlar arabanın yavaş geldiğini görünce kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalışıyor, kazalar da böyle oluyor. Süre uzatılmalı.

YAŞLI VE ENGELLİLER ZOR GEÇİYOR

Birsen Dinler: 28 saniye olduğuna dikkat etmiyordum ama 28 saniye yetersiz, kesinlikle artırılmalı. Koşarak geçiyoruz. En az 35-40 saniye olmalı. İnsanlar koşarak hızla geçmek zorunda kalıyor. Yaşlı ve engelliler için geçiş daha zorlaşıyor. Yayalar için yeşil ışık daha uzun süre yanarsa iyi olacaktır.

İKİNCİ GEÇİTTE ORTADA KALIYORUM

Elif Bal: Bence de 28 saniye yetersiz. Rahat geçemiyoruz. Birinciyi geçiyorum ama ikinci geçitte ortada kalıyorum. Yeniden yeşil ışığın yanmasını bekliyorum. Araçların gelmediğini görünce hızla kırmızı da geçenler de oluyor. Bu durum da trafik açısından tehlike oluşturuyor. Süre en az 40 saniye olmalı.

POLİSTEN EGO ŞOFÖRÜNE: KAVŞAKTAN YAVAŞ GEÇİN

Hürriyet Ankara muhabirinin kazanın meydana geldiği kavşakta vatandaşlarla görüştüğü esnada 06 DU 8320 plakalı EGO otobüsü de yaya geçidine hızlı girdi. O esnada otobüsü durduran bir trafik polisi sürücüye “Geçide girince hız düşürülür. Kavşaktan yavaş geçin” uyarısında bulundu.

42 METREDE YAYAYA 28 ARAÇLARA 110

Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Ankara Şubesi, Kızılay’da 6 Aralık’ta EGO otobüsünün yaya geçidinden karşıya geçen vatandaşlara çarptığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası yaptığı açıklamada, “Kazanın yaşandığı kavşakta yaptığımız inceleme sonucu 42 metre uzunluğundaki yaya geçidi için, yayalara yanan yeşil ışık süresinin yalnızca 28 saniye olduğu, buna karşılık yayalar için kırmızı ışık süresinin ise tam 110 saniye olduğu görülmektedir. kazanın yaşandığı ve Ankara’nın yaya yoğunluğunun en yüksek olduğu merkezi kavşakta trafik ışıkları, sağlıklı bir insanı dahi koşar adımlarla karşıdan karşıya geçmeye zorlamaktadır” tespitinde bulunmuştu.