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Ankara Haberleri: Yaya geçidinde tehlikeli U dönüşü

ANKARA HABERLERİ

Yaya geçidinde tehlikeli U dönüşü

Sedat CENİKLİ
01.04.2019 - 09:09Son Güncelleme :

Türkiye genelinde ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ sloganıyla başlatılan kampanyanın çıkış noktası olan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’ndaki yaya geçidinde bir sürücünün aracıyla ‘U dönüşü’ yapması dikkat çekti.

Sedat CENİKLİ

Olay, perşembe günü yaşandı. 33 K 7771 plakalı aracın sürücüsü, Çankaya istikametinde sol şeritte seyrederken aniden orta refüjdeki yaya geçidine girdi. Araç trafiğine kırmızı ışığın yanmasını bekleyen sürücü, yayalar hareket etmeden hareket ederek ters yöne girdi ve Sıhhiye istikametine doğru yoluna devam etti. Yolun karşısına geçebilmek için kendilerine yeşil ışığın yanmasını bekleyen yayalar ise o anları cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi. Yayalar tepkilerini ise “Şaka gibi. Allah’tan o an kimse yoktu, yoksa büyük bir kaza yaşanabilirdi. Cezası neyse verilmeli” şeklinde gösterdi. Aynı yaya geçidinde 6 Aralık 2018’de bir EGO otobüsü yayaların arasına dalmış, feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralanmıştı. İçişleri Bakanlığı’nın 2019’u ‘yaya öncelikli trafik yılı’ ilan etmesinin ardından ülke genelinde, ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ sloganıyla düzenlenen kampanyanın Kızılay’daki başlangıç etkinliğine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılmıştı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yaya geçidinde tehlikeli U dönüşü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 01 Nisan 2019 tarihinde saat 09 09’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yaya geçidinde tehlikeli U dönüşü haberi güncellenecektir.

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