Yavaş’tan ‘internet kazısı’ önerisi: Biz yapalım

Önceki günkü Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki komisyon raporu görüşmeleri sırasında konuşan Başkan Yavaş, şunları söyledi: “Yurt dışında yaptığımız görüşmelerde de gördük. Belediyenin biri, ‘Bunun tümünü biz yapıyoruz, yaptırmıyoruz kimseye. Yapım parasını da biz alıyoruz’ diyor. Aslında çok mantıklı. Bunu arkadaşlar komisyonda görüşürlerse... Sebebi şu; özellikle GSM şirketleri internet hattı çekmek için bir yeri kazıyor, kesiyorlar. Sonra ‘Git üzerini ört’ diye müteahhide veriyorlar. Ama hiçbir zaman belediyenin yaptığı gibi olmuyor.







YÜZDE YÜZ KAPATAMIYORLAR



Asfaltın rengine, şekline uymuyor. Yolu keskin şekilde kesiyorlar, jilet gibi oluyor. Tam manasıyla yüzde yüz kapatamıyorlar. Üzerinden geçerken mutlaka altı vuruyor, tekerlere zarar veriyor. Bununla ilgili teknik olarak, anayasal altyapısına bakılarak çalışma yapılabilir. Hem belediyeye gelir olur hem de bu çirkinlikten kurtulunur.”