Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Yavaş’tan ‘internet kazısı’ önerisi: Biz yapalım

Ankara Haberleri: Yavaş’tan ‘internet kazısı’ önerisi: Biz yapalım

ANKARA HABERLERİ

Yavaş’tan ‘internet kazısı’ önerisi: Biz yapalım

Sedat CENİKLİ
16.06.2019 - 16:15Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, GSM şirketlerince internet altyapısı çalışmaları sırasında kazılan yollarda oluşan yarık ve çukurlara dikkat çekerek, bu çalışmaların belediye tarafından yapılmasını önerdi.

Sedat CENİKLİ

Önceki günkü Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki komisyon raporu görüşmeleri sırasında konuşan Başkan Yavaş, şunları söyledi: “Yurt dışında yaptığımız görüşmelerde de gördük. Belediyenin biri, ‘Bunun tümünü biz yapıyoruz, yaptırmıyoruz kimseye. Yapım parasını da biz alıyoruz’ diyor. Aslında çok mantıklı. Bunu arkadaşlar komisyonda görüşürlerse... Sebebi şu; özellikle GSM şirketleri internet hattı çekmek için bir yeri kazıyor, kesiyorlar. Sonra ‘Git üzerini ört’ diye müteahhide veriyorlar. Ama hiçbir zaman belediyenin yaptığı gibi olmuyor.

Yavaş’tan ‘internet kazısı’ önerisi: Biz yapalım

YÜZDE YÜZ KAPATAMIYORLAR

Asfaltın rengine, şekline uymuyor. Yolu keskin şekilde kesiyorlar, jilet gibi oluyor. Tam manasıyla yüzde yüz kapatamıyorlar. Üzerinden geçerken mutlaka altı vuruyor, tekerlere zarar veriyor. Bununla ilgili teknik olarak, anayasal altyapısına bakılarak çalışma yapılabilir. Hem belediyeye gelir olur hem de bu çirkinlikten kurtulunur.”

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yavaş’tan ‘internet kazısı’ önerisi: Biz yapalım hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Haziran 2019 tarihinde saat 16 15’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yavaş’tan ‘internet kazısı’ önerisi: Biz yapalım haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Çimler üstünde Göksel keyfi

Çimler üstünde Göksel keyfi

Savaş tarihine ışık tutuyor

Savaş tarihine ışık tutuyor

Serinlemek isteyen havuza koşuyor

Serinlemek isteyen havuza koşuyor

Verilen zararı telafi edemeyiz

Verilen zararı telafi edemeyiz

En çok domates ve portakal tükettik

En çok domates ve portakal tükettik

Zabıta gürültü denetiminde

Zabıta gürültü denetiminde

Kanal temizliği

Kanal temizliği

MHP grubundan ‘imarda yükseklik’ eleştirisi

MHP grubundan ‘imarda yükseklik’ eleştirisi

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara2 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

17 Haziran 2019, Pazartesi
  • İmsak
    03:17
  • Güneş
    05:12
  • Öğle
    12:54
  • İkindi
    16:52
  • Akşam
    20:26
  • Yatsı
    22:13
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.