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Ankara Haberleri: Yavaş: Siyasetin kirlenmesinden biz bıktık

ANKARA HABERLERİ

Yavaş: Siyasetin kirlenmesinden biz bıktık

Sedat CENİKLİ
21.02.2019 - 09:29Son Güncelleme :

Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, “İşçi çıkartmayacağız. Korkuyla seçim kazanılmaz” dedi.

Sedat CENİKLİ

Dün Sincan’da, meslek odaları, hemşehri dernekleri ve esnaf ziyaretlerinde bulunan Yavaş, “Seçildiği takdirde belediye işçilerini işten çıkarağı” ve “Kızılay’a taksi sokmayacağı” iddialarıyla ilgili sorulara, şu yanıtı verdi:

“Siyasetin kirlenmesinden biz bıktık. İşçi çıkartmayacağız. Bunu, oradaki işçileri korkutmak için yapıyorlar. Yenimahalle Belediyesi, AK Parti’den CHP’ye geçmiş bir belediyedir. Burada böyle bir şey olmuş mu? Bu, işçilerin ve Türk toplumunun zekasıyla alay etmektir. Biz kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız.

SİYASET MAKAMI DEĞİL

Deli saçması. Bunlarla seçim kazanamazlar. Korkuyla seçim kazanılmaz. Ankara kararını vermiş. İnşallah 1 Nisan’da mazbatayı alacağız. Biz herkesin oyunu istiyoruz. AKP’li, MHP’li, CHP’li diye bir şey tanımıyorum. Herkesten vergi aldığımıza göre herkese hizmet edeceğiz. Vatandaş değişime inanmış, ikna olmuşlar. Belediye başkanlığı siyaset makamı değildir.”

ENGELLİLERİN TALEPLERİNİ DİNLEDİ

Yavaş, esnaf ziyareti sırasında Sincan Ortopedik Özürlü ve Aileleri Dayanışma Derneği üyeleriyle de bir araya geldi. Yavaş, işaret dili tercümanı yardımıyla engelli vatandaşların taleplerini dinledi ve projelerini anlattı.

TANINMIYOR, ANKARA’YI BİLMİYOR

Katıldığı bir radyo programında da anket sonuçları ve Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki’nin billboard çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Yavaş, özetle şunları söyledi:

“Yasak olan yollar arasındaki demirlere de asmaya başladılar. Halk bunları da değerlendirecektir. AK Parti’ye verilen hükümet bütçesinin tamamı buraya harcanıyor gibi bir algı var. Bu afişlerle insanları kandıramayacaklar, ikna edemeyecekler diye düşünüyorum. Aday tanınmıyor, Ankara’yı bilmiyor. Mansur Yavaş’ın içinin, dışının ne olduğunu herkes biliyor. Bizim olmayan fotoğraf ve yazıların yayınlanması, söylediklerimizin başka yöne çekilmesi gibi şeyler yapıldı, yapılacak. Ama sonuç değişmeyecek. Kararsızlar var ama bütün anketlerde kararsızlara rağmen önde görünüyorum.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yavaş: Siyasetin kirlenmesinden biz bıktık hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Şubat 2019 tarihinde saat 09 29’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yavaş: Siyasetin kirlenmesinden biz bıktık haberi güncellenecektir.

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