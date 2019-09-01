Yahudi Mahallesi dönüşümle korunacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Altındağ Belediyesi, kent merkezindeki tarihi bölgelerde 4 etaplık kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’yla birlikte; Kale Mahallesi, Hacı Bayram Mahallesi’nin Yahudi Mahallesi olarak bilinen bölümü ve Hergelen Meydanı’ndaki kentsel dönüşüm alanı ile Altındağ Belediyesi’nin hizmet binasının yerine yapılacak kent meydanı projesini yerinde inceledi.

VATANDAŞLARLA BİRLİKTE YAPILACAK

İlk etapta Hergelen Meydanı olarak bilinen 35 bin metrekarelik alanda önemli bir projeyi hayata geçireceklerini dile getiren Bakan Kurum şunları söyledi: “Hergelen Meydanı olarak yaklaşık 35 bin metrekarelik alanda 116 binanın yer aldığı önemli bir projeyi hayata geçireceğiz. Vatandaşımıza yapacağımız her kentsel dönüşüm projesinde olduğu gibi Hergelen Meydanı’nda da ister yerinde isterse de alternatif rezerv alanlarda belli projeleri sunmak suretiyle de onlarla birlikte bu projeyi gerçekleştiriyor olacağız.

YAHUDİ MAHALLESİ’NDE RESTORASYON

İkinci etapta bugün hep birlikte gezdiğimiz Hergelen Meydanı ile başlayıp Eski Yahudi Mahallesi olarak bildiğimiz alanda bu alan da yaklaşık 270 bin metrekare alan Altındağ Belediyemizin olduğu meydana kadar çıkan bir alan. Bu alanda da yaklaşık 895 adet yapımız var ve bu yapıların 191’i tescilli yapı. Bu tescilli yapıları restorasyonunu yapmak suretiyle yine bu yapıların koruması alacağımız kurul kararlarıyla yerinde korumak suretiyle burada da çok önemli bir kentsel dönüşüm projesini yapacağız.

BELEDİYE GİDİYOR MEYDAN GELİYOR

Projemizin üçüncü etabı kapsamında, 1-1.5 sene içinde Altındağ Belediyemizin bulunduğu 12 bin metrekarelik alanda bir meydan projesi yapacağız. Altında da Ulus’a gelecek vatandaşlarımızın araçlarını bırakabileceği çok önemli bir otopark inşasını Altındağ Belediyesi ve Bakanlığımız birlikte yürüteceğiz. Meydanda bizim tarihimizi yansıtan, esnafımızın, vatandaşımızın bir araya geldiği ögelerin dışında hiçbir yapı olmayacak. Belediyemizi de farklı bir alana en geç 1.5-2 yıl içerisinde taşımış olacağız ve Ulus, 12 bin metrekarelik bir meydana kavuşmuş olacak.”

ANKARA’NIN ŞANINA YAKIŞIR DÖNÜŞÜM

Projenin dördüncü etabının ise Kalealtı Kentsel Dönüşüm Projesi olduğunu belirten Kurum, “Orası da hem tescilli yapıların hem kültürel alanların olduğu Osmanlıdan Selçukludan bu yana eserlerin olduğu çok önemli bir alan. Tarihi değerlerimizi korumak suretiyle bu alanın da dönüşümünü yapacağız. İlk etapta 100 bin metrekarelik alanda başlamak ve bu alan içerisinde bulunan tüm metruk binaların yıkımı ve yenilenmesi suretiyle de vatandaşımızın hem can hem mal güvenliğini koruyacak önemli bir projeyi gerçekleştireceğiz. Bu dönüşüm sürecinde Ankara’nın şanına yakışır bir kentsel dönüşüm projesi yapmak istiyoruz. Bu önemli tarihi değerlerimizi de koruyarak gelecek nesillere aktarmış olacağız” diye konuştu.

KANGREN ÇÖZÜME KAVUŞACAK

Kentsel dönüşüm projeleri ile başkentin de çehresinin değişeceğini ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile yürüteceğimiz bu projeler Ankara’nın bana göre en önemli çalışmaları. 4 etaplık bu dönüşüm tamamlandığında başkentin uzun yıllardır kangrene dönen sorunları da çözüme kavuşacak. Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı Altındağ, projelerin tamamlanması ile 2023’ün marka şehri olacak. Hemşehrilerimizle çalışmaların detaylarını sürekli paylaşacağız. Ben bu projeye gönül veren ve destek olan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a ve her zaman Ankara’nın sorunlarına duyarlı olan Sayın Cumhurbaşkanımıza canı gönülden şükranlarımı sunuyorum” dedi.

HÜRRİYET ANKARA GÜNDEMDE TUTTU

Hürriyet Ankara Yahudi Mahallesi’nin korunmasına yönelik talepleri Okur Köşesi’nden 11 Şubat’ta ‘Kaybetmeden Kazanalım’ manşetiyle, tarihi evlerdeki yıkılma tehlikesini de ‘Korumazsak can yakacak’ haberiyle gündemde tuttu.