Kaybetmeden kazanalım

YIKILANIN YERİNE OTOPARK GELİYOR



“Bölgedeki evlerin tümü, Ankara’nın ilk yerleşim döneminden kalma. Bu evlerin bir bölümü yıkılmış, bir bölümü de yıkılmak üzere. Yıkılan binaların yeri anında otoparka dönüşüyor. Buram buram tarih kokan bu bölge, en az Hamamönü evleri kadar güzel ve alımlı.



BAKANLIK VE BELEDİYELER EL ATSIN



“Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Altındağ Belediyesi’nin de destekleriyle buraya el atılsa, Ankara’nın en güzel tarihi mekânlarından birisi ortaya çıkar. Bu tarihi kaybetmeden, kazanamaz mıyız?”

* EVİMİZE TAM 11 KEZ HIRSIZ GİRDİ

* HAFRİYAT KAMYONLARI ASFALTI MAHVEDİYOR

* ERYAMAN YHT GARI’NIN OTOPARKI TAŞERONA VERİLMİŞ



