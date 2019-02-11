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Ankara Haberleri: Kaybetmeden kazanalım

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Kaybetmeden kazanalım

Hürriyet Haber
11.02.2019 - 09:09Son Güncelleme :

Altındağ’da, Yahudi Mahallesi olarak da bilinen İstiklal Mahallesi’ndeki tarihi evlerin tıpkı Hamamönü gibi kente kazandırılması gerektiğini belirten okurumuz Sema Akçay, yetkililere sesleniyor.

Hürriyet Haber

YIKILANIN YERİNE OTOPARK GELİYOR

“Bölgedeki evlerin tümü, Ankara’nın ilk yerleşim döneminden kalma. Bu evlerin bir bölümü yıkılmış, bir bölümü de yıkılmak üzere. Yıkılan binaların yeri anında otoparka dönüşüyor. Buram buram tarih kokan bu bölge, en az Hamamönü evleri kadar güzel ve alımlı.

BAKANLIK VE BELEDİYELER EL ATSIN

“Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Altındağ Belediyesi’nin de destekleriyle buraya el atılsa, Ankara’nın en güzel tarihi mekânlarından birisi ortaya çıkar. Bu tarihi kaybetmeden, kazanamaz mıyız?”

* EVİMİZE TAM 11 KEZ HIRSIZ GİRDİ
* HAFRİYAT KAMYONLARI ASFALTI MAHVEDİYOR
* ERYAMAN YHT GARI’NIN OTOPARKI TAŞERONA VERİLMİŞ

Bu tarihi kaybetmeden kazanamaz mıyızBu tarihi kaybetmeden kazanamaz mıyız?

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kaybetmeden kazanalım hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 11 Şubat 2019 tarihinde saat 09 09’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kaybetmeden kazanalım haberi güncellenecektir.

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