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Ankara Haberleri: Viyadükten uçtu şoför öldü

ANKARA HABERLERİ

Viyadükten uçtu şoför öldü

AA
03.10.2019 - 09:06Son Güncelleme :

Anadolu Otoyolu’ndan Bolu istikametine seyreden 34 BD 2035 plakalı sünger yatak yüklü TIR, Tatlak mevkisinde yoldan çıkarak yaklaşık 15 metre yükseklikteki viyadükten dereye yuvarlandı.

AA

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, güvenlik güçleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yaşamını yitiren TIR şoförünün cenazesi, sağlık ekiplerince bulunduğu yerden alınarak morga götürüldü.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Viyadükten uçtu şoför öldü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Ekim 2019 tarihinde saat 09 06’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Viyadükten uçtu şoför öldü haberi güncellenecektir.

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