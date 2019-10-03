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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Viyadükten uçtu şoför öldü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Ekim 2019 tarihinde saat 09 06’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Viyadükten uçtu şoför öldü haberi güncellenecektir.