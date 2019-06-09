Vatandaşa mobil vezne

Uygulama, evi belediyeye uzak olup ödeme yapmakta zorluk çeken vatandaşlar için kolaylık sağlıyor. Belediyenin görevlendirdiği memurlar ve ticari bir aracın içerisine yerleştirilen tahsilat ekipmanları sayesinde kolayca ödeme yapabilen vatandaşlar, vergi ödeme işlemlerinin yoğun olduğu dönemlerde Etlik Mahallesi’nde, diğer günlerde ise mahalle pazarlarının bulunduğu çeşitli noktalarda mobil vezneye kolayca ulaşabiliyor.



BÜROKRATİK ENGELLERİ AZALTACAĞIZ



Keçiörenlilerin mobil vezne uygulamasını memnuniyetle karşıladığını belirten Mali Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, uygulamanın yaygınlaştırılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Belediye Başkanı Turgut Altınok da şunları söyledi: “Bu uygulamamızla yaşlı ve engelli olan veya evi belediyemize uzak olan vatandaşlarımızın ödemelerini kolaylıkla yapmalarını sağlıyoruz. Veznemiz belediye içerisinde bulunan veznelerimizle aynı şekilde çalışıyor. Bu uygulamamız, vatandaşlarımızın belediyemizde yapacağı işlemlerde bürokrasiyi azaltmak adına bir ön adımdır. İnşallah bundan sonra farklı hizmetlerle belediyemizin işleyişine daha da hız kazandıracağız.”