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Ankara Haberleri: Vatandaşa mobil vezne

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Vatandaşa mobil vezne

Murat YILMAZ
09.06.2019 - 10:15Son Güncelleme :

Keçiören Belediyesi’nin, pazarcı esnafının ödemekle yükümlü olduğu işgaliye bedellerinin tahsilatında kolaylık sağlamak amacıyla başlattığı ‘El Terminalleri’ uygulamasının bir benzeri bu kez de vatandaşlar için ‘mobil vezne’ olarak sunulmaya başlandı.

Murat YILMAZ

Uygulama, evi belediyeye uzak olup ödeme yapmakta zorluk çeken vatandaşlar için kolaylık sağlıyor. Belediyenin görevlendirdiği memurlar ve ticari bir aracın içerisine yerleştirilen tahsilat ekipmanları sayesinde kolayca ödeme yapabilen vatandaşlar, vergi ödeme işlemlerinin yoğun olduğu dönemlerde Etlik Mahallesi’nde, diğer günlerde ise mahalle pazarlarının bulunduğu çeşitli noktalarda mobil vezneye kolayca ulaşabiliyor.

BÜROKRATİK ENGELLERİ AZALTACAĞIZ

Keçiörenlilerin mobil vezne uygulamasını memnuniyetle karşıladığını belirten Mali Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, uygulamanın yaygınlaştırılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Belediye Başkanı Turgut Altınok da şunları söyledi: “Bu uygulamamızla yaşlı ve engelli olan veya evi belediyemize uzak olan vatandaşlarımızın ödemelerini kolaylıkla yapmalarını sağlıyoruz. Veznemiz belediye içerisinde bulunan veznelerimizle aynı şekilde çalışıyor. Bu uygulamamız, vatandaşlarımızın belediyemizde yapacağı işlemlerde bürokrasiyi azaltmak adına bir ön adımdır. İnşallah bundan sonra farklı hizmetlerle belediyemizin işleyişine daha da hız kazandıracağız.” 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Vatandaşa mobil vezne hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 09 Haziran 2019 tarihinde saat 10 15’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Vatandaşa mobil vezne haberi güncellenecektir.

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