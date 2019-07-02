Uzun yaşamın sırrını açıkladı

Gökoğlu, “Ben ihtiras sahibi bir insan değilim. Mesleki hayatımda hep rahat bir insan olarak tanındım. Mutlu olan bir insana ne vaat edip de mutlu edebilirsiniz. Ben hep mutluydum” dedi. Bu eylül ayında 100'üncü yaşını kutlamaya hazırlanan Gökoğlu, bir asırlık yaşını da 13 yıldır kaldığı Balgat 75’inci Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kutlayacak.