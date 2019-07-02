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Ankara Haberleri: Uzun yaşamın sırrını açıkladı

ANKARA HABERLERİ

Uzun yaşamın sırrını açıkladı

Haluk KARAASLAN/DHA
02.07.2019 - 13:58Son Güncelleme :

Ankara'da yaşayan emekli orman yüksek mühendisi 99 yaşındaki Halil Gökoğlu, uzun yaşamın sırrının stressiz bir yaşam olduğunu söyledi.

Haluk KARAASLAN/DHA

Gökoğlu, “Ben ihtiras sahibi bir insan değilim. Mesleki hayatımda hep rahat bir insan olarak tanındım. Mutlu olan bir insana ne vaat edip de mutlu edebilirsiniz. Ben hep mutluydum” dedi. Bu eylül ayında 100'üncü yaşını kutlamaya hazırlanan Gökoğlu, bir asırlık yaşını da 13 yıldır kaldığı Balgat 75’inci Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kutlayacak. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Uzun yaşamın sırrını açıkladı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Temmuz 2019 tarihinde saat 13 58’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Uzun yaşamın sırrını açıkladı haberi güncellenecektir.

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