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Ankara Haberleri: ‘Üste yol yapılıyorsa altına da metro yapılmalı’

ANKARA HABERLERİ

‘Üste yol yapılıyorsa altına da metro yapılmalı’

Murat YILMAZ
04.12.2018 - 09:30Son Güncelleme :

Başkent’te yeni yapılan bağlantı yollarının trafiği rahatlatmayacağını savunan Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Yılmazkaya, “Ankara’da insanları otomobilden vazgeçirecek geniş bir raylı sistem ağına sahip olmamız gerekiyor.

Murat YILMAZ

Üste yol yapılıyorsa yanına veya altına da raylı sistem yapılmalı” dedi. Ankara’da sabah ve akşam saatlerindeki trafik sorununa dikkat çeken Yılmazkaya şöyle konuştu:

ANA ARTERLER TRAFİK YÜKÜNÜ KALDIRMIYOR

“Ankara’nın ulaşımı çökmüş durumda. Kent araçlara göre planlanıyor. Bir kilometre bisiklet yolu yok, yayalara öncelik verilmiyor. Raylı sistem ağı yetersiz. Yeni açılacak şehir hastanelerine ulaşmakta sıkıntı yaşanacak. Şu anda ana arterler sabah ve akşam saatlerinde trafik yükünü kaldırmıyor. Bu daha da artacak. Yeni yapılan bağlantı yolları zorla yapılan yollar. Nüfusu belli bir noktaya gelmiş noktalara, gökdelenlerin arasından köprüler yapılmaya çalışılıyor. Planlı bir şey değil. Hastanelerin açılmasıyla Ankara trafiği felç olacak.

YOL YAPMAK-GENİŞLETMEK ÇÖZMÜYOR

İstanbul’daki trafik görüntüleri artık Ankara’da da yaşanıyor. Türkiye’de en fazla aracın olduğu il burası. Yeni yapılan yollarla beraber raylı sistem projeleri de geliştirilmeli. Üste yol yapılıyorsa yanına veya altına da raylı sistem yapılmalı. Şehir hastaneleri, Ankapark ve dev inşaatlar tamamlanınca Ankara’da bir yerden bir yere gitmek iyice çileye dönüşecek. Yollar, köprüler yapmak ve genişletmek sorunu çözmüyor. Bugün Büyükşehir Belediyesi’nin önünde bile sabah ve akşam saatlerinde trafik tıkalı.

UYGUN OLAN BİR AN ÖNCE YAPILMALI

Hafif raylı sistem, tramvay veya en uygun ulaşım modeli bir an önce ihtiyaç duyulan yerlere yapılmalı. Ankara’nın her tarafına aynı ulaşım aracı yapılsın demiyoruz. Hızlı ve geniş ulaşım ağına sahip bir raylı sistem olmadığı için insanlar kentte bir noktadan bir noktaya araçlarına binerek gitmek istiyor. Otopark imkanı olsa, geniş bir ağa sahip olunsa araçlarından inip metrolara binerler. Ankara’da insanları otomobilden vazgeçirecek geniş bir raylı sistem ağına sahip olmamız gerekiyor. Biz Büyükşehir Belediyesi’ne gelirsek ilk işimiz Ankara’nın raylı sistem ağını acilen genişletmek olacak.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ‘Üste yol yapılıyorsa altına da metro yapılmalı’ hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Aralık 2018 tarihinde saat 09 30’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ‘Üste yol yapılıyorsa altına da metro yapılmalı’ haberi güncellenecektir.

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