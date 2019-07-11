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Ankara Haberleri: Ural’ın hayali gerçeğe dönüştü

ANKARA HABERLERİ

Ural’ın hayali gerçeğe dönüştü

AA
11.07.2019 - 13:29Son Güncelleme :

En sevdiği oyuncak olan polis arabalarıyla oynarken büyük heyecan yaşayan 2 yaşındaki lösemi hastası Ural Ayaz Kuzu, yapılan telsiz anonsunun ardından tedavi gördüğü hastaneden alınarak, siren eşliğinde polis arabasıyla gezdirildi.

AA

Yenimahalle Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören minik Ural'ın babası Utku Kuzu, "155 Polis İmdat" hattını arayarak oğlunun polis arabalarıyla oynarken büyük heyecan yaşadığını, en büyük hayalinin siren eşliğinde polis aracına binmek olduğunu anlattı. Baba Kuzu, uygun bir ekibin hastane yakınlarından geçerken siren çalması için ricada bulundu. Çağrı Merkezi, durumu Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine telsiz anonsuyla iletti. Hastane önüne giden polis ekipleri, Ural'ı polis aracına bindirip siren çalarak hayalini gerçekleştirdi. Mutluluğu gözlerinden okunan Ural, küçük turun ardından fotoğraf çektirdiği polislerle vedalaşıp hastaneye döndü. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ural’ın hayali gerçeğe dönüştü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 11 Temmuz 2019 tarihinde saat 13 29’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ural’ın hayali gerçeğe dönüştü haberi güncellenecektir.

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