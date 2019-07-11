Ural’ın hayali gerçeğe dönüştü

Yenimahalle Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören minik Ural'ın babası Utku Kuzu, "155 Polis İmdat" hattını arayarak oğlunun polis arabalarıyla oynarken büyük heyecan yaşadığını, en büyük hayalinin siren eşliğinde polis aracına binmek olduğunu anlattı. Baba Kuzu, uygun bir ekibin hastane yakınlarından geçerken siren çalması için ricada bulundu. Çağrı Merkezi, durumu Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine telsiz anonsuyla iletti. Hastane önüne giden polis ekipleri, Ural'ı polis aracına bindirip siren çalarak hayalini gerçekleştirdi. Mutluluğu gözlerinden okunan Ural, küçük turun ardından fotoğraf çektirdiği polislerle vedalaşıp hastaneye döndü.