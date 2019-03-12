Tema parklar ve paylaşımlı bisiklet sistemi

Tiryaki, “Biz 3 dönüm 5 dönüm alanlara park yapmadık Altındağ’da. Parklar daha büyük, pırıl pırıl ve kullanışlı olmalı. En azı 20 dönüm olmak üzere engelli, yaşlı vatandaşlarımızın rahatlıkla yararlanabileceği, çocukların ve kadınların ihtiyacına göre dizayn edilmiş, yeşili bol parklar kazandıracağız. Yapacağımız bisiklet yolları ile bisiklet kullanımını artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca paylaşımlı bisiklet sistemini Yenimahalle’de uygulayacağız 30 bin metrekare büyüklüğünde tüm vatandaşlarımızın kolayca faydalanabildiği bir bisiklet parkı kazandıracağız. Tüm vatandaşlarımız spor yaparken aynı zamanda keyifli vakit geçirebilecek” diye konuştu.
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