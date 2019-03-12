Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Tema parklar ve paylaşımlı bisiklet sistemi

Ankara Haberleri: Tema parklar ve paylaşımlı bisiklet sistemi

ANKARA HABERLERİ

Tema parklar ve paylaşımlı bisiklet sistemi

Hürriyet Haber
12.03.2019 - 17:52Son Güncelleme :

AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki, ilçeye 29 temalı park kazandıracaklarını söyledi.

Hürriyet Haber

Tiryaki, “Biz 3 dönüm 5 dönüm alanlara park yapmadık Altındağ’da. Parklar daha büyük, pırıl pırıl ve kullanışlı olmalı. En azı 20 dönüm olmak üzere engelli, yaşlı vatandaşlarımızın rahatlıkla yararlanabileceği, çocukların ve kadınların ihtiyacına göre dizayn edilmiş, yeşili bol parklar kazandıracağız. Yapacağımız bisiklet yolları ile bisiklet kullanımını artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca paylaşımlı bisiklet sistemini Yenimahalle’de uygulayacağız 30 bin metrekare büyüklüğünde tüm vatandaşlarımızın kolayca faydalanabildiği bir bisiklet parkı kazandıracağız. Tüm vatandaşlarımız spor yaparken aynı zamanda keyifli vakit geçirebilecek” diye konuştu.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Tema parklar ve paylaşımlı bisiklet sistemi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Mart 2019 tarihinde saat 17 52’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Tema parklar ve paylaşımlı bisiklet sistemi haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

7 bin 750 metrekarelik laboratuvar

7 bin 750 metrekarelik laboratuvar

Bilimin yetim hastaları ‘yaşam’ merkezi istiyor

Bilimin yetim hastaları ‘yaşam’ merkezi istiyor

Hava kirliliği 2018’de arttı

Hava kirliliği 2018’de arttı

Kız çocuklarına tasarım kırlentler

Kız çocuklarına tasarım kırlentler

Yamaçtan koptu bahçeye düştü

Yamaçtan koptu bahçeye düştü

Kontrolsüz çıkış ölüm getirdi

Kontrolsüz çıkış ölüm getirdi

‘Gel pisi pisi evin hazır’

‘Gel pisi pisi evin hazır’

Kızılay’ın çöküntü alanı olmasını istemiyoruz

Kızılay’ın çöküntü alanı olmasını istemiyoruz

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara5 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.