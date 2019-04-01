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Ankara Haberleri: Tekrar çalıştı yorum yağdı

ANKARA HABERLERİ

Tekrar çalıştı yorum yağdı

Sedat CENİKLİ
01.04.2019 - 09:35Son Güncelleme :

Çayyolu Metrosu’nun Söğütözü istasyonu çıkışındaki yaya üst geçidinin, tamir edildikten bir hafta sonra arızalanan yürüyen merdivenleri tekrar çalışmaya başladı.

Sedat CENİKLİ

Sık sık arızalandığı için vatandaşların şikâyet ettiği yürüyen merdiven iki hafta önce arızalanmış ve Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekiplerce tamir edilmişti. Ancak tamiratın üzerinden bir hafta geçmeden tekrar arızalanınca, Ankaralılar duruma tepki gösterdi. Hürriyet Ankara, vatandaşların şikâyetlerini, ‘Bir haftada bozuldu’ haberiyle 21 Mart’ta gündeme getirdi. Haberin ardından harekete geçen ekipler, merdivenleri tekrar tamir etti.

‘1-2 KERE ÇALIŞTIĞINI GÖRDÜM’

Vatandaşlar, arızalandığında olduğu gibi, merdivenlerin tekrar çalışmasını da çektikleri videoları sosyal medyada paylaşarak duyurdu. Paylaşımlara olumlu tepkiler gelirken, bazı vatandaşlar da yorumlarıyla güldürdü. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabını da etiketleyerek yaptıkları paylaşımlarda, “Yıllar sonra. Sonunda. Bir yıl boyunca belki 1-2 kere çalıştığını gördüm. Sonunda çalıştı” ifadelerini kullandı. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Tekrar çalıştı yorum yağdı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 01 Nisan 2019 tarihinde saat 09 35’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Tekrar çalıştı yorum yağdı haberi güncellenecektir.

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