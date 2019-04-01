Tekrar çalıştı yorum yağdı

Sık sık arızalandığı için vatandaşların şikâyet ettiği yürüyen merdiven iki hafta önce arızalanmış ve Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekiplerce tamir edilmişti. Ancak tamiratın üzerinden bir hafta geçmeden tekrar arızalanınca, Ankaralılar duruma tepki gösterdi. Hürriyet Ankara, vatandaşların şikâyetlerini, ‘Bir haftada bozuldu’ haberiyle 21 Mart’ta gündeme getirdi. Haberin ardından harekete geçen ekipler, merdivenleri tekrar tamir etti.



‘1-2 KERE ÇALIŞTIĞINI GÖRDÜM’



Vatandaşlar, arızalandığında olduğu gibi, merdivenlerin tekrar çalışmasını da çektikleri videoları sosyal medyada paylaşarak duyurdu. Paylaşımlara olumlu tepkiler gelirken, bazı vatandaşlar da yorumlarıyla güldürdü. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabını da etiketleyerek yaptıkları paylaşımlarda, “Yıllar sonra. Sonunda. Bir yıl boyunca belki 1-2 kere çalıştığını gördüm. Sonunda çalıştı” ifadelerini kullandı.