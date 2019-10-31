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Ankara Haberleri: Tek çatı kalıcı olmalı

ANKARA HABERLERİ

Tek çatı kalıcı olmalı

Sedat CENİKLİ
31.10.2019 - 17:13 |Son Güncelleme :

Altı farklı yerde hizmet veren mahkemeleri tek çatı altında toplayacak ‘Ankara Yeni Adalet Sarayı’nın kalıcı bir yapı olması gerektiğini belirten Baro Başkanı Av. Erinç Sağkan, “Bugünden yarına değil, Ankara’da en az 150-200 yıl yeni bir adliye binasına ihtiyaç duyulmayacak bir yapı olmalı” dedi.

Sedat CENİKLİ

Ankara Barosu Başkanı Av. Erinç Sağkan, Yenimahalle’deki eski MİT arazisinin 250 dönümlük kısmına yapılması planlanan ‘Ankara Yeni Adalet Sarayı’nın, Başkent’e yakışır mimaride olması gerektiğini söyledi. Şu an altı farklı noktada hizmet veren mahkemeleri tek çatı altında toplayacak olan Adalet Sarayı ile ilgili Hürriyet Ankara’ya konuşan Sağkan, şu ifadeleri kullandı:

“Yaklaşık bir yıldır, göreve geldiğimizden beri Ankara’ya yapılacak yeni bir adliye binası konusuyla ilgili çalışmalarımız sürdürüyoruz. Merkez adliye dışında Ankara Adliyesi, 5 parçaya bölünmüş durumda. Bu da hem erişim noktasında sıkıntılar hem de ekonomik olarak ekstra maliyet çıkarıyor. Bakanlığın verdiği kira maliyetlerinin yanı sıra yurttaşlar da ulaşım noktasında ekonomik sıkıntı çekiyordu. Avukatlar da aynı günkü davaları arasında seçim yapmak zorunda kalıyorlardı. Bu da yurttaşların adalete erişiminde sıkıntılara sebep oluyordu.

TÜM İHTİYAÇLARA UYGUN

Bakan Bey (Adalet Bakanı Abdulhamit Gül) baromuzun da üyesi zaten. İlk gününden itibaren tüm çalışmalara bizi de dahil etti, fikirlerimiz alındı. Biz de avukatlarımızla hazırladığımız bir raporu kendilerine verdik. Bu, bir adliye binasının nasıl olması gerektiğini içeren bir rapordu. Avukatların ihtiyaçlarını, yurttaşların ihtiyaçlarını, dezavantajlı grupların ihtiyaçlarını karşılayabilir olması gerektiğini ilettik. Örneğin engelli vatandaşlarımız, örneğin suça sürüklenen çocuklarımızın adliyeye nasıl sokulması gerektiğini ve bunlar için farklı girişlerin yapılması gerektiğini raporlaştırdık. Fikirlerimizi kabul ettiği ve çalışmalara en başından beri bizi dahil ettiği için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz.

SÜRECİ TAKİP EDECEĞİZ

Hep beraber organize ettiğimiz bu çalışmanın ilk etabını da imzalanan protokol ile tamamlamış olduk. Ayrıca inşaat sürecini de takip edeceğiz. Henüz önümüzde bir takvim yok ancak ilk olarak detaylı bir mimari proje hazırlanacak. Mimari projenin tamamlanmasının ardından bu (takvim) belli olacaktır. Bu sürece de dahil olacağımızı söylediler. Bir adliye binasının görsel olarak da adaleti yansıtan bir mimariye sahip olması gerektiğini ilettik. Bu anlamda adliye binasına ve Başkent’e yakışır bir mimarisi olmalı. Bugünden yarına değil, Ankara’da artık en az 150-200 yıl yeni bir adliye binasına ihtiyaç duyulmayacak bir yapı olmalı.”

SIHHİYE’YLE İLGİLİ HENÜZ BİLGİ YOK

Diğer yandan Sağkan, merkez adliye binası olarak yıllardır hizmet verilen Sıhhiye’deki Adalet Sarayı ve arazisiyle ilgili ise, “Nasıl bir tasarruf uygulanacağıyla ilgili henüz bir bilgimiz yok” diye konuştu.

Tek çatı kalıcı olmalı

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Tek çatı kalıcı olmalı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 31 Ekim 2019 tarihinde saat 17 13’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Tek çatı kalıcı olmalı haberi güncellenecektir.

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