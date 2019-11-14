Tarihe demli ayıp

Geçen sene sütunların üzerine koydukları semaverde, çay demleme görüntülerinin Hürriyet Ankara’da yayınlanmasının ardından bir süre tezgâh açmayan seyyar satıcılar, yine ortaya çıktılar. Seyyar satıcılar, Sultan Alaeddin Camisi’nin avlusu dışında kalan tarihi kalıntıların arasına tezgâh açıyor. Ziyaretçi sayısının yoğun olduğu tatil günleri ve hafta sonlarında ortaya çıkan satıcılar, yanlarında getirdikleri masa üzerinde çay demlerken; tarihi sütunları ise tezgâh olarak kullanıyorlar. Karton bardak, şeker, tepsi gibi malzemeleri tarihi kalıntılar üzerine koyuyorlar. Masa ve sandalyelerle birlikte büfeye çevrilerek satış yapılan sütunların arasında çöpler de biriktiriliyor.



UYGUN BİR YER GÖSTERİLMELİ

Karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına uğrayan yerli ve yabancı ziyaretçiler, tarihi kalıntıların korunmasını istiyor. Tahribata karşı kalıcı önlem alınmasını isteyen ziyaretçiler, “Bu sütunlar binlerce yıllık. Kentin simgesi olan bir yapı içindeyiz ancak doğru düzgün korunamadığını görüyoruz. Kimsenin ekmeğiyle oynanmamalı ama sütunlar yerine kendilerine gösterilen daha uygun bir alanda satış yapabilirler. Bu tarz görüntülere izin verilmemeli” ifadelerini kullandı.

SURLARA ATEŞLİ TAHRİBAT







Diğer yandan güvenliğin sağlanması amacıyla hem bekçilerin hem de Büyükşehir Belediyesi’nce bir güvenliğin görevlendirildiği Ankara Kalesi’ndeki tahribat da devam ediyor. Tarihi yapıya zarar da veren akşam alemlerinin izleri, gündüzleri görülebiliyor. Surlar arasında yakılan ateşlerin izleri, içki alemlerinden kalma çöpler ve şişeler ziyaretçileri rahatsız ediyor.

Hürriyet Ankara, tarihi sütunlar üzerine semaverde çay demleyip satış yapan turizm fırsatçılarını, ‘Tarihe tezgâh açtılar’ manşetiyle 5 Kasım 2018’de gündeme getirdi.