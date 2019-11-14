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Ankara Haberleri: Tarihe demli ayıp

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Tarihe demli ayıp

Sedat CENİKLİ
14.11.2019 - 09:37 |Son Güncelleme :

Kent turizminin göz bebeği Ankara Kalesi’nin ziyarete açık bölümündeki Roma dönemine ait sütun kalıntıları, seyyar çay satıcıları tarafından tahrip edilmeye devam ediyor.

Sedat CENİKLİ

Geçen sene sütunların üzerine koydukları semaverde, çay demleme görüntülerinin Hürriyet Ankara’da yayınlanmasının ardından bir süre tezgâh açmayan seyyar satıcılar, yine ortaya çıktılar. Seyyar satıcılar, Sultan Alaeddin Camisi’nin avlusu dışında kalan tarihi kalıntıların arasına tezgâh açıyor. Ziyaretçi sayısının yoğun olduğu tatil günleri ve hafta sonlarında ortaya çıkan satıcılar, yanlarında getirdikleri masa üzerinde çay demlerken; tarihi sütunları ise tezgâh olarak kullanıyorlar. Karton bardak, şeker, tepsi gibi malzemeleri tarihi kalıntılar üzerine koyuyorlar. Masa ve sandalyelerle birlikte büfeye çevrilerek satış yapılan sütunların arasında çöpler de biriktiriliyor.

Tarihe demli ayıp


UYGUN BİR YER GÖSTERİLMELİ

Karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına uğrayan yerli ve yabancı ziyaretçiler, tarihi kalıntıların korunmasını istiyor. Tahribata karşı kalıcı önlem alınmasını isteyen ziyaretçiler, “Bu sütunlar binlerce yıllık. Kentin simgesi olan bir yapı içindeyiz ancak doğru düzgün korunamadığını görüyoruz. Kimsenin ekmeğiyle oynanmamalı ama sütunlar yerine kendilerine gösterilen daha uygun bir alanda satış yapabilirler. Bu tarz görüntülere izin verilmemeli” ifadelerini kullandı.

SURLARA ATEŞLİ TAHRİBAT

Tarihe demli ayıp

Diğer yandan güvenliğin sağlanması amacıyla hem bekçilerin hem de Büyükşehir Belediyesi’nce bir güvenliğin görevlendirildiği Ankara Kalesi’ndeki tahribat da devam ediyor. Tarihi yapıya zarar da veren akşam alemlerinin izleri, gündüzleri görülebiliyor. Surlar arasında yakılan ateşlerin izleri, içki alemlerinden kalma çöpler ve şişeler ziyaretçileri rahatsız ediyor.

Tarihe demli ayıp

Hürriyet Ankara, tarihi sütunlar üzerine semaverde çay demleyip satış yapan turizm fırsatçılarını, ‘Tarihe tezgâh açtılar’ manşetiyle 5 Kasım 2018’de gündeme getirdi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Tarihe demli ayıp hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Kasım 2019 tarihinde saat 09 37’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Tarihe demli ayıp haberi güncellenecektir.

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