Taksicilere minnettarım

Dün, Emek ve Oran Taksi duraklarını ziyaret eden Yavaş şunları söyledi: “Allah’ın izniyle Ankaralı bize bir beş yıl görev yetkisi verecek. Görevimiz bitince de inşallah ‘Allah razı olsun’ dedirterek görevimizi tamamlayacağız. Biliyorsunuz, taksicileri Kızılay’a sokmayacağımı iddia ettiler. Sürekli iftira. Şimdi sürekli önümüze sahte senet iftirasını çıkarıyorlar. ‘Proje konuşalım’ diyorlar ama bunları nasıl söylüyorlar, anlamıyorum.”



AŞTİ YERİNDE KALACAK

Taksici esnafının sorunlarını ve taleplerini de dinleyen Yavaş, AŞTİ’nin kaldırılıp kaldırılmayacağıyla ilgili soruya, “Bizim böyle bir projemiz yok. AŞTİ yerinde kalacak” yanıtını verdi. Su ve doğalgaz sıkıntısıyla ilgili ise, “Belediye başkanı olduğumuzda yaparız. Susuz yer mi olur Allah aşkına” diye konuştu.