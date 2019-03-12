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Ankara Haberleri: Taksicilere minnettarım

ANKARA HABERLERİ

Taksicilere minnettarım

Hürriyet Haber
12.03.2019 - 17:55Son Güncelleme :

Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, 2009 yılındaki adaylık tanıtımını taksicilerin yaptığını belirterek, “Taksicilere minnettarım” dedi.

Hürriyet Haber

Dün, Emek ve Oran Taksi duraklarını ziyaret eden Yavaş şunları söyledi: “Allah’ın izniyle Ankaralı bize bir beş yıl görev yetkisi verecek. Görevimiz bitince de inşallah ‘Allah razı olsun’ dedirterek görevimizi tamamlayacağız. Biliyorsunuz, taksicileri Kızılay’a sokmayacağımı iddia ettiler. Sürekli iftira. Şimdi sürekli önümüze sahte senet iftirasını çıkarıyorlar. ‘Proje konuşalım’ diyorlar ama bunları nasıl söylüyorlar, anlamıyorum.”

AŞTİ YERİNDE KALACAK

Taksici esnafının sorunlarını ve taleplerini de dinleyen Yavaş, AŞTİ’nin kaldırılıp kaldırılmayacağıyla ilgili soruya, “Bizim böyle bir projemiz yok. AŞTİ yerinde kalacak” yanıtını verdi. Su ve doğalgaz sıkıntısıyla ilgili ise, “Belediye başkanı olduğumuzda yaparız. Susuz yer mi olur Allah aşkına” diye konuştu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Taksicilere minnettarım hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Mart 2019 tarihinde saat 17 55’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Taksicilere minnettarım haberi güncellenecektir.

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