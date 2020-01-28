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Ankara Haberleri: Sokaklardan yeni kahramanlar çıkabilir

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Sokaklardan yeni kahramanlar çıkabilir

Murat YILMAZ Fotoğraflar: Mert Gökhan KOÇ
28.01.2020 - 17:32 |Son Güncelleme :

Ankara İtfaiyesi tarafından sokakta bulunarak arama kurtarma köpeği olarak yetiştirilen Dora ve EX isimli köpekler ile mesai arkadaşları Boomer Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik deprem sonrasında büyük bir kahramanlık göstererek itfaiyecilerin enkaz altındaki vatandaşlara ulaşmalarını sağladı.

Murat YILMAZ Fotoğraflar: Mert Gökhan KOÇ

Sokakta bulunan ve şiddet gören iki köpeği yeniden hayata bağladıklarını belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Köpek Eğitim Uzmanı Dinçer Gülbağ, hayvanseverlere ve hayvan sahiplerine, “Sokaklardan yeni kahramanlar çıkabilir. Köpeklerini getirsinler test edelim, eğitelim, yeni kahramanlar bulalım” çağrısı yaptı. Gülbağ Hürriyet Ankara’ya şunları söyledi:

AYAĞA KALDIRMAK HEDEFİMİZDİ

“Köpek burnunu iyi kullanacak, yetenekli olacak, karanlıktan, yükseklikten, kaygan zeminden, irtifadan, derinlikten ve sesten korkmayacak. Köpek o bütünlüğü sağlayabiliyorsa cinsi, şekli ne olursa olsun bizim için önemli değil. Biz istesek yurt dışından 10 bin, 20 bin Euro verip hazır bir köpeği alır, arama kurtarma faaliyetlerinde kullanabilirdik. Bizim amacımız algı yaratmaktı, sokak köpeği diye adlandırılan köpekleri ayağa kaldırmak hedefimizdi bunu da başardık. Bu köpeklerin üçü de aynı işi yapıyor.

GELİN FARKINDALIK YARATALIM

Birçok olaya gittik ancak, Dora ile EX’in ilk deprem görevleri buydu. Türkiye genelinde tüm kurumlar dahil sınavı geçen 18 arama kurtarma köpeği var. Amerika’nın en küçük şehrinde bile 400 tane arama kurtarma köpeği var. Bunlar oradaki vatandaşın köpekleri, bilirkişilerden kurslarda eğitim alıyorlar, olaylara karşı hazır bekliyor. Bunu biz de yapabiliriz, farkındalık yaratalım. Sokaklardan yeni kahramanlar çıkabilir. Çok kaliteli köpeklere sahip hayvan severler var. Sokaktaki köpeklerle ilgilenenler var. Birlikte güzel işler yapabiliriz. Köpeklerini getirsinler test edelim, eğitelim, yeni kahramanlar bulalım. Deprem kuşağındayız. Her zaman bunlara ihtiyacımız var.”

BİRİ ŞİDDET GÖRDÜ DİĞERİ YARALI BULUNDU

Köpek Eğitim Uzmanı Dinçer Gülbağ Dora ve Ex’in hikayesini ise şöyle anlattı:

Sokaklardan yeni kahramanlar çıkabilir

EX: “1.5 yıl önce geldi. 2.5 yaşında. Bir aileden şiddet görmüş, birkaç ailede el değiştirmiş. Bir iki kez de sokağa atılmış. Bir arkadaşımız bize ulaştı ‘bu köpek arama kurtarma köpeği olur mu’ dedi. ‘Getirin deneriz, hiçbir şey olmadı sahiplendiririz’ dedik. Korkuları vardı, dövülmüş, sövülmüş, hayvan her şeyden korkuyordu. Baktık çizgisi doğru devam ettik.”

Sokaklardan yeni kahramanlar çıkabilir

Dora: “6 yıl önce geldi. 6 yaşında. Sanayide yaralı ve hasta bir halde geziyordu. Halil İbrahim’in kendi çabasıyla ‘iyileştirelim’ dedik. İyileştirdikten sonra Halil İbrahim ‘Hocam bunun bazı yeteneklerini gördüm bundan bir şey olabilir’ dedi. Halil İbrahim, Dora’yı kucağında taşıdı, ‘birlikte başaracağız bana inan’ dedi. Sonucunda kendi emeğiyle ayağa kaldırdı. Bu köpek uluslararası arama kurtarma sertifikası aldı. Bu inanılmaz bir başarı.”

Sokaklardan yeni kahramanlar çıkabilir

Dora, EX ve Boomer isimli köpekler, eğitmenleri Dinçer Gülbağ, Ergin Yılmaz ve Halil İbrahim Ünver ile birlikte görev yapıyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sokaklardan yeni kahramanlar çıkabilir hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Ocak 2020 tarihinde saat 17 32’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sokaklardan yeni kahramanlar çıkabilir haberi güncellenecektir.

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