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Ankara Haberleri: Şoföre uzaklaştırma otobüse park cezası

ANKARA HABERLERİ

Şoföre uzaklaştırma otobüse park cezası

Sedat CENİKLİ
11.01.2020 - 14:25 |Son Güncelleme :

Tekerlekli sandalyeli engelli vatandaşı araca almayan AHOK’a bağlı halk otobüsü şoförü, bir gün bile geçmeden görevden alındı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, otobüs de parka çekildi.

Sedat CENİKLİ

Önceki gün saat 15.30 sıralarında Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi önündeki durakta bekleyen tekerlek sandalyeli engelli bir vatandaş, engelli rampası bulunduğu halde araca alınmadığı iddiasıyla halk otobüsü şoförüyle tartışmaya başladı. Ortopedik engelli vatandaş, daha sonra tekerlekli sandalyesiyle otobüsün önünde durarak yolunu kesti. Çevredeki vatandaşlar otobüs şoförüne uyarıda bulunurken o anlar, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler hızla yayıldı ve otobüs şoförüne tepkiler yağdı.

İNCELEME BAŞLATILDI, CEZA VERİLDİ

Hem engelli vatandaşın şikâyetinden hem de görüntülerden aracın, Ankara Halk Otobüsleri Kooperatifi’ne (AHOK) bağlı özel halk otobüslerinden biri olduğu anlaşıldı. EGO Genel Müdürlüğü’nün talimatıyla olayla ilgili inceleme başlatıldı ve dün sabah sefer saatinden önce otobüs sahibi ile şoföre cezai işlem uygulandı. Otobüs parka çekildi, şoför de süresiz olarak görevden alındı. Konuyla ilgili Hürriyet Ankara’ya konuşan AHOK Başkanı Kurtuluş Kara, şunları söyledi:

TASVİP ETMEDİĞİMİZ BİR HAREKET

“Kesinlikle tasvip etmediğimiz bir hareket. Olaydan haberdar olunca hemen müdahale ettik. EGO Genel Müdürlüğü’nün talimatıyla aracı parka aldık. Ne kadar süre servis dışı kalacağına henüz karar verilmedi. Otobüs şoförü de süresiz olarak görevden uzaklaştırıldı. İstemesek de maalesef böyle olaylar yaşanabiliyor. Ancak oda olarak böyle şeylere kesinlikle karşıyız. Vatandaşlarımız yaşadıkları her olumsuz durumu bize iletebilirler. Şikâyetler ulaşır ulaşmaz inceleme başlatıp, gereği neyse onu yapıyoruz.”

Engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesiyle otobüsün önünü kestiği ve şoföre tepki gösterdiği anlara ait görüntüler, dün sosyal medyada da gündem oldu.

 

 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Şoföre uzaklaştırma otobüse park cezası hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 11 Ocak 2020 tarihinde saat 14 25’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Şoföre uzaklaştırma otobüse park cezası haberi güncellenecektir.

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