Dün Altındağ’da, İYİ Parti’nin ilçe seçim koordinasyon merkezi açılışına katılan Yavaş, özetle şunları söyledi:

“Kendimizi değil, kentimizde yaşayanları zengin edeceğiz. 2014’te aday olduğumda hafriyat gelirlerinin birinin cebine, Osmanlıspor’a gittiğini söylemiştim. Daha sonra Sayın Mustafa Tuna göreve geldiğinde günlük 10-15 milyon lira gibi rakamları açıkladı. Burada belediyenin kaybı 1 milyara yakın. Bunların yanında otopark gelirleri de vardı. Dolayısıyla biz bu gelirleri alırsak, yardım alan insanlara 20 tona kadar su 10 liradan verilecek. 52 tane de otobüs bileti vereceğiz. ASKİ’nin bilançosunu daha önce de açıkladım. Bir katrilyon sizin sırtınızdan para kazanmış, bu günahtır. Peki bu paralara ne oluyor? Anlamsız projelere gidiyor. Bundan sonra belediye hizmetleri daha kaliteli, musluktan içilebilir su, temiz ve konforlu ulaşım için elimizden geleni yapacağız. İmar plan ve yönetmeliklerine aykırı olmadığı surette bir plan değişikliği yapılırsa, oradan elde edilecek geliri dar gelirli insanları ev sahibi yapmakta kullanacağız. Artan parayla da ulaşım, park, bahçe, asfalt hizmetlerini yapacağız.

KEYFİ YATIRIM YOK

Bundan sonra keyfi yatırım yok. Sonuçta sizler ödüyorsunuz. Yeni bir yönetim geliyor. Her şeyin hesabını veren, şeffaf ve yapacağı işi vatandaşa soran bir belediye. Çünkü parası sizden çıkıyor. Öncelikli ihtiyaca sizin karar vermeniz lazım. Bütün dünyada kural budur; ödeyen, karar verir. STK, üniversite ve meslek odalarıyla tartışıp, hangi yatırımın daha iyi olacağını vatandaşların istekleri doğrultusunda yapacağız. ‘Ben yaptım, oldu’ uygulaması belediyeden gidiyor. Her kuruşun hesabını veriyoruz. Çılgın proje adı altında sizin paranızı toprağa gömmeyi bırakıyoruz. Altı milyon vatandaşa da eşit hizmet yapmak boynumuzun borcudur. Allah nasip ederse herkesi kucaklayan, kimseyi ayırmayan, tertemiz bir yönetim gelecek. Siz emredeceksiniz biz yapacağız.”

CHP’nin Ankara Spor Salonu’nda düzenlediği “Belediye Başkan Aday Tanıtım Toplantısı”na da katılan Yavaş, kürsüde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer il ve ilçe adaylarıyla birlikte fotoğraf çektirdi.