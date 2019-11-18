‘ServisPark’ta ilk kazma vuruldu

Aynı mahallede belediyeye ait 10 dönüm arazi üzerine kurulacak olan ‘ServisPark’ projesi Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası ile beraber yürütülecek. İçerisinde sosyal donatıların da olacağı tesisin aynı zamanda Ankara’daki tüm servisçilerin merkezi olması planlanıyor. ServisPark’ın 250 araç kapasiteli olacağını belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı şöyle konuştu:



250 SERVİS PARK EDEBİLECEK



“Zübeyde Hanım Mahallemizin en büyük sorunları arasında yer alan servis araçlarına kalıcı bir çözüm üzerine uzun süre çalıştık. Hem mahallelinin hem de servisçi esnafının mutlu olacağı bir proje üzerinde mutabık kaldık. Çalışmalarına başladığımız ServisPark projesi ile servisçilerin araçlarını çekebileceği bir mekan oluşturacağız. Böylelikle hem Zübeyde Hanım’daki bu sorunu çözeceğiz hem de servisçilerin daha rahat ve konforlu şekilde beklemeleri için alan oluşturacağız. Yaklaşık 3 ay içerisinde tamamlamayı düşündüğümüz ServisPark yaklaşık 250 araç kapasiteli olacak” dedi.







