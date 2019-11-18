Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>‘ServisPark’ta ilk kazma vuruldu

Ankara Haberleri: ‘ServisPark’ta ilk kazma vuruldu

ANKARA HABERLERİ

‘ServisPark’ta ilk kazma vuruldu

Murat YILMAZ
18.11.2019 - 09:03 |Son Güncelleme :

Hürriyet Ankara’nın 9 Eylül’de ‘C Plaka Mahallesi’ manşetiyle gündeme getirdiği Altındağ Zübeyde Hanım Mahallesi’nde cadde ve sokaklara park etmeleri nedeniyle sıkıntıya neden olan ‘C’ plakalı servis araçları için ‘ServisPark’ projesini hayata geçiren Altındağ Belediyesi, çalışmalara başladı.

Murat YILMAZ

Aynı mahallede belediyeye ait 10 dönüm arazi üzerine kurulacak olan ‘ServisPark’ projesi Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası ile beraber yürütülecek. İçerisinde sosyal donatıların da olacağı tesisin aynı zamanda Ankara’daki tüm servisçilerin merkezi olması planlanıyor. ServisPark’ın 250 araç kapasiteli olacağını belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı şöyle konuştu:

250 SERVİS PARK EDEBİLECEK

“Zübeyde Hanım Mahallemizin en büyük sorunları arasında yer alan servis araçlarına kalıcı bir çözüm üzerine uzun süre çalıştık. Hem mahallelinin hem de servisçi esnafının mutlu olacağı bir proje üzerinde mutabık kaldık. Çalışmalarına başladığımız ServisPark projesi ile servisçilerin araçlarını çekebileceği bir mekan oluşturacağız. Böylelikle hem Zübeyde Hanım’daki bu sorunu çözeceğiz hem de servisçilerin daha rahat ve konforlu şekilde beklemeleri için alan oluşturacağız. Yaklaşık 3 ay içerisinde tamamlamayı düşündüğümüz ServisPark yaklaşık 250 araç kapasiteli olacak” dedi.

‘ServisPark’ta ilk kazma vuruldu

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ‘ServisPark’ta ilk kazma vuruldu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Kasım 2019 tarihinde saat 09 03’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ‘ServisPark’ta ilk kazma vuruldu haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Çöp pınarı

Çöp pınarı

‘Abonman’a kiosk kolaylığı

‘Abonman’a kiosk kolaylığı

Gelecek planlarınızda markaya da yer verin

Gelecek planlarınızda markaya da yer verin

‘Başkentin sanayisinden sanayinin başkentine’

‘Başkentin sanayisinden sanayinin başkentine’

613 şehide 613 Ağaç

613 şehide 613 Ağaç

Tarihi konak yok olmasın

Tarihi konak yok olmasın

Burs buluşması

Burs buluşması

Zabıtadan ‘kızartma yağı’ denetimi

Zabıtadan ‘kızartma yağı’ denetimi

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara5 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

18 Kasım 2019, Pazartesi
  • İmsak
    06:02
  • Güneş
    07:29
  • Öğle
    12:39
  • İkindi
    15:15
  • Akşam
    17:38
  • Yatsı
    19:00
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.