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Ankara Haberleri: Servise yazdırırken önce plakasına bakın

ANKARA HABERLERİ

Servise yazdırırken önce plakasına bakın

Cansu TİMUR
24.08.2019 - 14:30Son Güncelleme :

Yeni eğitim öğretim dönemine kısa bir süre kala Başkent’te okul servis araçlarının hazırlıkları tamamlandı. Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (ASİO) Başkanı Halil İbrahim Seyfi, velileri C plakası olmayan araçlara karşı uyararak, “Ücret, çocuklarının başına gelebilecek herhangi bir zarardan daha kıymetli değil. Veliler bunu unutmasın” ifadelerini kullandı.

Cansu TİMUR

Binlerce öğrenci, 2019-2020 eğitim öğretim yılı için 9 Eylül’de ders başı yapmaya hazırlanıyor. Başkent’te 7 bin 329 servis aracı da yeni dönemle birlikte yola çıkacak. Velilerin C plaka konusunda dikkatli olması gerektiğini belirten Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (ASİO) Başkanı Halil İbrahim Seyfi, “C plakasız araçların hepsi korsan araçtır. Bugüne kadar olumsuz tüm haberler C plakası olmayan araçlardan geldi. Ücret, çocuklarının başına gelebilecek herhangi bir zarardan daha kıymetli değil. Veliler bunu unutmasın” dedi.

Servise yazdırırken önce plakasına bakın

KORSAN DENETİMİ SÜRÜYOR

Korsan araçlarla mücadelelerinin de sürdüğünü belirten Başkan Seyfi, “Gerek emniyet gerek zabıta, korsan konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Biz de oda yöneticileri olarak, polis ve zabıta ile ortak ekip oluşturarak denetime çıkıyoruz. Korsan denetimini arttıracağız” dedi. Seyfi, dikkat edilmesi gereken konuları şöyle anlattı: “Veliler, servis seçimi yaparken sertifikası bulunan şoförleri ve yardımcı rehberleri tercih etmeli. Ana okullarında, okul öncesi eğitim kurumlarında, kreşlerde, ilk ve orta dereceli kurumlarda mutlaka rehber personel olmak zorunda. Bu personel, çocukların iniş binişlerinde ve yolun karşısına geçişlerinde yardımcı olmalı. Ayrıca araçların ve çalışanların belgeleri belediyelerde mevcuttur. Belediyede belgesi bulunmayan araçlar çalışmaya uygun değildir.”

YÜZDE 13 ZAM TALEBİ

Fiyat tarifesinin eylül ayının başında açıklanacağını söyleyen Başkan Seyfi, geçen yılın fiyatlarına yüzde 13 zam talebinde bulunduklarını belirtti ve velilerin tarifenin üzerinde ücret talep eden servisler hakkında odaya danışabileceğini hatırlattı.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

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