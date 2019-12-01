Servisçilerin kamera-buton itirazı mahkemeden döndü

Ankara’da ‘C’ plakalı servis araçlarıyla faaliyet gösteren bir turizm firması, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ankara Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) 2018’de aldığı ‘servis araçlarında araç takip cihazı, kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu takılması’na yönelik kararın iptali için dava açtı. Servis araçlarının toplu taşıma araçları kapsamında olmadığını savunan şirket, iptale gerekçe olarak ise düzenlemenin UKOME tarafından yapılamayacağını gösterdi. Ankara 8. İdare Mahkemesi de UKOME kararının okul servis araçları yönünden hukuka uygun olmadığı sonucuna vararak şirketi haklı buldu ve kararı iptal etti.

ABB VE EGO İTİRAZ ETTİ

Bunun üzerine ABB ve EGO Genel Müdürlüğü, kararı istinafa götürdü. Belediye ve EGO’yu haklı bulan Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi de Ankara 8. İdare Mahkemesi’nin kararının kaldırılmasına ve davanın reddine karar verdi. Oy birliğiyle ‘kesin’ alınan karar için temyiz yolu da kapandı. Kararla birlikte UKOME’nin servis araçlarında araç takip cihazı, kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu takması zorunlu hale gelmiş oldu.

HUKUKİ İSABET GÖRÜLMEDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 81 ilin valiliğine bu doğrultuda uygulama yapılması için genelge gönderdiğine dikkat çeken Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi kararında, “Dava konusu UKOME kararında dayanağı kurallar ile kamu yararı ve hizmet gerekleri açısından hukuka aykırılık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır. Bu durumda davanın reddi gerekmekte iken dava konusu işlemin iptaline yönelik olarak verilen idare mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir” denildi.