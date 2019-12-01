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Ankara Haberleri: Servisçilerin kamera-buton itirazı mahkemeden döndü

ANKARA HABERLERİ

Servisçilerin kamera-buton itirazı mahkemeden döndü

Murat YILMAZ
01.12.2019 - 16:47 |Son Güncelleme :

Başkent’te ‘C’ plakalı araçlarla servis taşımacılığı yapan bir şirket, UKOME’nin servis araçlarında kamera sistemi ve acil durum butonu takılması kararını iptal ettirdi. ABB ve EGO’nun itirazı üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi iptal kararını kaldırarak araçlara kamera sistemi ve acil durum butonu sisteminin takılmasını yeniden zorunlu hale getirdi.

Murat YILMAZ

Ankara’da ‘C’ plakalı servis araçlarıyla faaliyet gösteren bir turizm firması, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ankara Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) 2018’de aldığı ‘servis araçlarında araç takip cihazı, kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu takılması’na yönelik kararın iptali için dava açtı. Servis araçlarının toplu taşıma araçları kapsamında olmadığını savunan şirket, iptale gerekçe olarak ise düzenlemenin UKOME tarafından yapılamayacağını gösterdi. Ankara 8. İdare Mahkemesi de UKOME kararının okul servis araçları yönünden hukuka uygun olmadığı sonucuna vararak şirketi haklı buldu ve kararı iptal etti.

ABB VE EGO İTİRAZ ETTİ

Bunun üzerine ABB ve EGO Genel Müdürlüğü, kararı istinafa götürdü. Belediye ve EGO’yu haklı bulan Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi de Ankara 8. İdare Mahkemesi’nin kararının kaldırılmasına ve davanın reddine karar verdi. Oy birliğiyle ‘kesin’ alınan karar için temyiz yolu da kapandı. Kararla birlikte UKOME’nin servis araçlarında araç takip cihazı, kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu takması zorunlu hale gelmiş oldu.

HUKUKİ İSABET GÖRÜLMEDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 81 ilin valiliğine bu doğrultuda uygulama yapılması için genelge gönderdiğine dikkat çeken Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi kararında, “Dava konusu UKOME kararında dayanağı kurallar ile kamu yararı ve hizmet gerekleri açısından hukuka aykırılık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır. Bu durumda davanın reddi gerekmekte iken dava konusu işlemin iptaline yönelik olarak verilen idare mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir” denildi.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Servisçilerin kamera-buton itirazı mahkemeden döndü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 01 Aralık 2019 tarihinde saat 16 47’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Servisçilerin kamera-buton itirazı mahkemeden döndü haberi güncellenecektir.

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