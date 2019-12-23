Serap’ın hayali gerçeğe dönüştü

Keçiören’de, down sendromlu Serap Çetin, temsili düğünle gelinlik giydi. Konvoy, davul ve zurna eşliğinde evinden alınarak kuaföre ve ardından düğün salonuna götürülen Serap Çetin, Keçiören Belediyesi Yunus Emre Düğün Salonu’ndaki sembolik düğünle en büyük hayalini gerçekleştirdi. Türk Halk Müziği Sanatçısı Gülşen Kutlu ve Ekrem Çelebi’nin yanı sıra Ankaralı mahalli sanatçıların gönüllü olarak sahne aldığı düğüne Serap Çetin’in yakınları ve Keçiörenli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ev sahibi olarak düğüne katılan ve misafirlere hitaben bir konuşma yapan Başkan Altınok, “Birçok program yapıyoruz ama belediyeciliğin en güzel tarafı bu programlar ve biz de bu güzelliği yaşadık. Çocuklar, yaşlılar, gençler ve engellilerin duası, onların rızası ve gönlü milyarlarca dua ve milyarlarca gönüldür. Bu gönlü hiçbir kalem yazamaz, hiçbir kelime ifade edemez. Bugün meleğimizin düğününü yapıyoruz, kendisine mutlu bir yaşam diliyorum. Güzel yavrumuza destek veren herkese de çok teşekkür ediyorum” dedi.

PARÇASI OLMAK MUTLULUK VERİCİ

Türk Halk Müziği Sanatçısı Gülşen Kutlu da böyle bir düğünde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu güzel işlerin bir parçası olmaktan memnuniyet duyuyorum. Serap ve ailesi şu anda çok mutlu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Serap’ın annesi Meral Çetin ve babası Turgut Çetin de Başkan Altınok’a teşekkürlerini iletirken, Anne Meral Çetin, “Bizi bu gün yalnız bırakmayan başkanımıza, ekibine ve tüm misafirlerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizi mutlu ettiniz, Allah da sizleri mutlu etsin” şeklinde konuştu.