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Ankara Haberleri: Senaryolu afet ve acil durum tatbikatı

ANKARA HABERLERİ

Senaryolu afet ve acil durum tatbikatı

İHA
19.11.2019 - 09:22 |Son Güncelleme :

Ankara Valiliği, Gölbaşı’nda ‘Afet ve Acil Durum Tatbikatı’ gerçekleştirdi.

İHA

Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ile kamu ve kuruluş yetkililerinin katıldığı tatbikatta kamu binalarının boşaltılması, yangın ve deprem senaryosu, kimyasal, biyolojik, radyolojik nükleer tehdit ve buna benzer afet ve acil durumda, kamu personeli AFAD ekibi ve vatandaşların neler yapması gerektiği senaryolaştırıldı. Olayların yönetilmesi, sevk ve idaresinin sağlanması amacıyla masa başında ve sahada 200 personel görev aldı. Tatbikat ekseninde deprem ve yangın senaryosu uygulanarak Şafak Mahallesi 843. sokakta bir binadan AFAD ekipleri vatandaşları tahliye etti. Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Depolama Alanı'nda ‘Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehdit Senaryosu’ gerçekleştirilerek önlemler alındı ve vatandaşlar belirlenen bölgelerden uzaklaştırıldı. ‘Su Altı Üstü Arama Kurtarma Senaryosu’ ile Mogan Gölü Atatürk Sahil Parkı'nda tatbikat uygulandı. Vali Yardımcısı Abdullah Dölek, “Tüm kurum ve birimlerde görev yapan personelin görevlerinin ne olduğu bilmesi gerekiyor. Afetlerde görevli arkadaşlarımızın listesinin devamlı güncel tutulması, nerede görevli olduklarının takibinin yapılması ve bu sistemin online canlı tutulması önemlidir” dedi. 

Senaryolu afet ve acil durum tatbikatı

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Senaryolu afet ve acil durum tatbikatı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Kasım 2019 tarihinde saat 09 22’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Senaryolu afet ve acil durum tatbikatı haberi güncellenecektir.

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