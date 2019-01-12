Şehri birlikte yöneteceğiz

Ankara'da faaliyet gösteren 16 radyonun ortak yayınında soruları yanıtlayan Özhaseki özetle şu bilgileri paylaştı:

ANKAPARK BU YAZ HİZMET VERECEK

“Bu ayın sonuna kadar Ulus esnafını davet edip projeyi (Ulus Meydan Projesi), ne zaman başlayıp biteceğini anlatacağım, birlikte karar alacağız. Onlara çözüm bulacağım, hiç endişe etmesinler. Ankapark’a gelince Melih Bey’in orada çok büyük bir emeği var. Yeni yapılan Eryaman Stadı ve Ankapark’ta çeşitli ihtilaflar var. Bunlar da gideriliyor. Ankapark bu yaz büyük hizmet verecek diye düşünüyorum.

OTOPARKLARI ÇOĞALTACAĞIZ

Ankara’daki otoparkları çoğaltacağız. Önemli olan otopark yapılacak yerlerin biran önce tespit edilip, hızla yapılması. Otoparkları artırıp fiyatların da makul olması lazım. Ankara’da birden çok kedi ve köpek barınağı projemiz var. Burada önemli olan hayvanları alıp bir bakım içerisinde tutmak, tedavi etmek, kısırlaştırmak ve yaşayabilecekleri bir mekân oluşturmak.

BİR SENE İÇİNDE BİTİRİRİZ

Birçok mal üretiyorsunuz, ama nerede sergileyeceksiniz, tabii ki fuarlarda. İnsanlar gelip oradan alacaklar. İnşallah bir sene içerisinde bitiririz (Akyurt Fuar Alanı) ve Ankara’ya kazandırırız. Siteler esnafımız için de değişik bir projemiz var. Siteler’in çevresinde Hazine arazileri var. Üretim haneleri oraya taşıyıp, Siteler’i sadece showroom olarak düzenlemeyi düşünüyoruz.”

SANAYİCİLERLE BULUŞTU

Öte yandan Özhaseki dün, Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) esnafıyla bir araya geldi. Ankara’da faaliyet gösteren yaklaşık 500 kişilik sanayici esnafıyla İvedik OSB Yönetim Binası’ndaki salonda buluşan Özhaseki, Başkent sanayinin geliştirilmesine yönelik projelerini anlattı.