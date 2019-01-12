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Ankara Haberleri: Şehri birlikte yöneteceğiz

ANKARA HABERLERİ

Şehri birlikte yöneteceğiz

Hürriyet Haber
12.01.2019 - 15:47Son Güncelleme :

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, “Ankara'da çok güzel üniversitelerimiz, öğretim üyelerimiz, sanayicilerimiz, odalarımız, esnaflarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, hemşehri derneklerimiz var. Bunlarla birlikte şehri yöneteceğiz” dedi.

Hürriyet Haber

Ankara'da faaliyet gösteren 16 radyonun ortak yayınında soruları yanıtlayan Özhaseki özetle şu bilgileri paylaştı:

ANKAPARK BU YAZ HİZMET VERECEK

“Bu ayın sonuna kadar Ulus esnafını davet edip projeyi (Ulus Meydan Projesi), ne zaman başlayıp biteceğini anlatacağım, birlikte karar alacağız. Onlara çözüm bulacağım, hiç endişe etmesinler. Ankapark’a gelince Melih Bey’in orada çok büyük bir emeği var. Yeni yapılan Eryaman Stadı ve Ankapark’ta çeşitli ihtilaflar var. Bunlar da gideriliyor. Ankapark bu yaz büyük hizmet verecek diye düşünüyorum.

OTOPARKLARI ÇOĞALTACAĞIZ

Ankara’daki otoparkları çoğaltacağız. Önemli olan otopark yapılacak yerlerin biran önce tespit edilip, hızla yapılması. Otoparkları artırıp fiyatların da makul olması lazım. Ankara’da birden çok kedi ve köpek barınağı projemiz var. Burada önemli olan hayvanları alıp bir bakım içerisinde tutmak, tedavi etmek, kısırlaştırmak ve yaşayabilecekleri bir mekân oluşturmak.

BİR SENE İÇİNDE BİTİRİRİZ

Birçok mal üretiyorsunuz, ama nerede sergileyeceksiniz, tabii ki fuarlarda. İnsanlar gelip oradan alacaklar. İnşallah bir sene içerisinde bitiririz (Akyurt Fuar Alanı) ve Ankara’ya kazandırırız. Siteler esnafımız için de değişik bir projemiz var. Siteler’in çevresinde Hazine arazileri var. Üretim haneleri oraya taşıyıp, Siteler’i sadece showroom olarak düzenlemeyi düşünüyoruz.”

SANAYİCİLERLE BULUŞTU

Öte yandan Özhaseki dün, Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) esnafıyla bir araya geldi. Ankara’da faaliyet gösteren yaklaşık 500 kişilik sanayici esnafıyla İvedik OSB Yönetim Binası’ndaki salonda buluşan Özhaseki, Başkent sanayinin geliştirilmesine yönelik projelerini anlattı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Şehri birlikte yöneteceğiz hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Ocak 2019 tarihinde saat 15 47’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Şehri birlikte yöneteceğiz haberi güncellenecektir.

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