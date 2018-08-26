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Ankara Haberleri: ‘Satı Kadın’ın yaşam müzesi

ANKARA HABERLERİ

‘Satı Kadın’ın yaşam müzesi

Hürriyet Haber
26.08.2018 - 16:36Son Güncelleme :

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın milletvekilli ve muhtarlarından olan ‘Satı Kadın’ adıyla tanınan Satı Çırpan’ın, Kahramankazan Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülen evi yoğun ilgi görüyor.

Hürriyet Haber

Müze evde, Satı Kadın’ın kullandığı eşyalar, kıyafetleri ve döneme ilişkin eşyalar sergileniyor, ziyaretçilere müze görevlileri tarafından Satı Kadın hakkında bilgi veriliyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Satı Kadın’ın, Türk kadınına örnek olan tarihi bir figür olduğunu belirterek, “Bu önemli tarihi kişiliğin adına ve hatırasına yakışır şekilde yaşadığı evi müzeye dönüştürdük. Müzemiz ciddi anlamda bir ziyaretçi potansiyeline sahip. Ziyaretçilerimiz müzemizi ziyaret ederek Satı Kadın hakkında bilgi sahibi oluyor ve onun teneffüs ettiği havayı teneffüs ediyor. Ankaralılar başta olmak üzere tüm Türkiye’yi müzemizi ziyaret etmeye bekliyoruz” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ‘Satı Kadın’ın yaşam müzesi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 26 Ağustos 2018 tarihinde saat 16 36’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ‘Satı Kadın’ın yaşam müzesi haberi güncellenecektir.

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