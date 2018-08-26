‘Satı Kadın’ın yaşam müzesi

Müze evde, Satı Kadın’ın kullandığı eşyalar, kıyafetleri ve döneme ilişkin eşyalar sergileniyor, ziyaretçilere müze görevlileri tarafından Satı Kadın hakkında bilgi veriliyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Satı Kadın’ın, Türk kadınına örnek olan tarihi bir figür olduğunu belirterek, “Bu önemli tarihi kişiliğin adına ve hatırasına yakışır şekilde yaşadığı evi müzeye dönüştürdük. Müzemiz ciddi anlamda bir ziyaretçi potansiyeline sahip. Ziyaretçilerimiz müzemizi ziyaret ederek Satı Kadın hakkında bilgi sahibi oluyor ve onun teneffüs ettiği havayı teneffüs ediyor. Ankaralılar başta olmak üzere tüm Türkiye’yi müzemizi ziyaret etmeye bekliyoruz” dedi.