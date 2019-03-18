Dün de Mamak’ta partililere hitap eden Yavaş, “Buraların problemleri hep aynı. ‘Üçlü olsun güçlü olsun’ dendi ama üçlü oldu hiçbir zaman güçlü olmuyor. Nasıl olsa Mamak’ın, Altındağ’ın oyu garanti diye, torba torba oy veriyorsunuz ancak karşılığını bir türlü alamıyorsunuz. Bundan dolayı diyorum ki artık Ankara’da değişimin zamanı geldi. Sizlere hizmet edecek kadro burada. Bizler onların şimdiye kadar iktidarla yapamadıklarını yapacağız” diye konuştu. Aday olduğu süre boyunca rakipleri hakkında hiçbir kötü söz sarf etmediğini belirten Yavaş, şöyle devam etti:

“Söyleyecek çok söz vardı, 2009’da da, 2014’te de, şimdide de. O zamanlarda da gördük kirli siyasetin Ankara’daki eserlerini. Şimdi de görmeye devam ediyoruz. Anlatacak bir şeyleri olmayanlar bu yola başvurur. Bir türlü o koltuğu bırakmak istemiyorlar. Bırakın, sandığın iradesine saygı gösterin. Kaybederseniz sizler de memnun olacaksınız.”