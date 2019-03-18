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Ankara Haberleri: ‘Sandığın iradesine saygı gösterin’

ANKARA HABERLERİ

‘Sandığın iradesine saygı gösterin’

Hürriyet Haber
18.03.2019 - 08:58Son Güncelleme :

Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, önceki akşam katıldığı bir yemekte, “Allah’ın izniyle, sizlerin desteğiyle sandıklardan öyle bir sonuç çıkacak ki; şaşkına uğrayacaklar. Hayatlarında görmedikleri mağlubiyeti Ankara’da tadacaklar, göreceksiniz” dedi.

Hürriyet Haber

Dün de Mamak’ta partililere hitap eden Yavaş, “Buraların problemleri hep aynı. ‘Üçlü olsun güçlü olsun’ dendi ama üçlü oldu hiçbir zaman güçlü olmuyor. Nasıl olsa Mamak’ın, Altındağ’ın oyu garanti diye, torba torba oy veriyorsunuz ancak karşılığını bir türlü alamıyorsunuz. Bundan dolayı diyorum ki artık Ankara’da değişimin zamanı geldi. Sizlere hizmet edecek kadro burada. Bizler onların şimdiye kadar iktidarla yapamadıklarını yapacağız” diye konuştu. Aday olduğu süre boyunca rakipleri hakkında hiçbir kötü söz sarf etmediğini belirten Yavaş, şöyle devam etti:
“Söyleyecek çok söz vardı, 2009’da da, 2014’te de, şimdide de. O zamanlarda da gördük kirli siyasetin Ankara’daki eserlerini. Şimdi de görmeye devam ediyoruz. Anlatacak bir şeyleri olmayanlar bu yola başvurur. Bir türlü o koltuğu bırakmak istemiyorlar. Bırakın, sandığın iradesine saygı gösterin. Kaybederseniz sizler de memnun olacaksınız.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ‘Sandığın iradesine saygı gösterin’ hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Mart 2019 tarihinde saat 08 58’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ‘Sandığın iradesine saygı gösterin’ haberi güncellenecektir.

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