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Ankara Haberleri: Sahte vale operasyonu

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Sahte vale operasyonu

İHA
06.10.2019 - 16:07Son Güncelleme :

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, valelik adı altında vatandaşların araçlarını para karşılığı yol kenarlarına park eden değnekçilere operasyon düzenledi.

İHA

Ankara polisi, lüks mekânların önlerinde vatandaşların araçlarını otopark görevlisi gibi yönlendiren değnekçilere operasyon düzenledi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şikâyetlerin yoğunlaşması üzerine önceki gün akşam saatlerinde operasyon için düğmeye bastı. Operasyonun hedefinde, haksız yer işgali yapan, valelik adı altında vatandaşların araçlarını para karşılığı yol kenarlarına park eden ‘değnekçiler’ yer aldı. Bazı değnekçiler, polisi görünce kaçmaya çalıştı, ancak uzaklaşamadan yakalandı. Değnekçilerin gözaltına alındıkları operasyonda, eğlence mekânlarında güvenlik dışında bekleyen kişiler hakkında da polis işlem yaptı. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sahte vale operasyonu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Ekim 2019 tarihinde saat 16 07’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sahte vale operasyonu haberi güncellenecektir.

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