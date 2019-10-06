Sahte vale operasyonu

Ankara polisi, lüks mekânların önlerinde vatandaşların araçlarını otopark görevlisi gibi yönlendiren değnekçilere operasyon düzenledi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şikâyetlerin yoğunlaşması üzerine önceki gün akşam saatlerinde operasyon için düğmeye bastı. Operasyonun hedefinde, haksız yer işgali yapan, valelik adı altında vatandaşların araçlarını para karşılığı yol kenarlarına park eden ‘değnekçiler’ yer aldı. Bazı değnekçiler, polisi görünce kaçmaya çalıştı, ancak uzaklaşamadan yakalandı. Değnekçilerin gözaltına alındıkları operasyonda, eğlence mekânlarında güvenlik dışında bekleyen kişiler hakkında da polis işlem yaptı.