Sahte başkan vurgun yaptı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘kurdukları dernek ve federasyonlara başkan yapma’ vaadiyle dolandırıcılık yapan şüpheliler hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında harekete geçen Ankara Emniyet Müdürülüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendisini federasyon ve dernek başkanı olarak tanıtan İlhan K., Güngör K. ve Asım K.’yi teknik ve fiziki takip sonucu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şahıslardan 2’si tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SOSYAL MEDYADAN ULAŞTILAR

Dolandırıcıların, kendilerini dernek ve federasyon başkanı olarak tanıttıkları ve sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri engelli ve yalnız kadınlardan da bu derneklerde başkan olma vaadiyle para topladıkları öğrenildi. Ayrıca dolandırdıkları kişilere “Bu sayede(başkanlık) tüm devlet büyükleri ile rahatlıkla görüşebileceksiniz, makam sahibi olacaksınız” dedikleri ve çeşitli bahanelerle para talep etmeye devam ettikleri belirlendi.

KORUMA VE ŞOFÖR TAHSİS ETTİ

Herkesin ‘başkan’ olarak bildiği şüphelilerden İlhan K.’nin, dolandıracağı kişilerin öz güvenini kazanmak için siyasilerle bir şekilde çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştığı, ofisine astığı tespit edildi. İlhan K., mağdurlardan elde ettiği parayla lüks araç, koruma ve şoför tahsis ettiği de belirtildi.