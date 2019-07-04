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Ankara Haberleri: Sahte başkan vurgun yaptı

ANKARA HABERLERİ

Sahte başkan vurgun yaptı

Sedat CENİKLİ
04.07.2019 - 09:18Son Güncelleme :

Sosyal medyadan ulaştıkları kişilerden, ‘kurdukları sahte dernek ve federasyonlara başkan yapma’ vaadiyle para toplayan dolandırıcılar yakalandı. Kendilerini de başkan olarak tanıtan dolandırıcıların, inandırıcılık için siyasilerle çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaştıkları tespit edildi.

Sedat CENİKLİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘kurdukları dernek ve federasyonlara başkan yapma’ vaadiyle dolandırıcılık yapan şüpheliler hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında harekete geçen Ankara Emniyet Müdürülüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendisini federasyon ve dernek başkanı olarak tanıtan İlhan K., Güngör K. ve Asım K.’yi teknik ve fiziki takip sonucu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şahıslardan 2’si tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sahte başkan vurgun yaptı

SOSYAL MEDYADAN ULAŞTILAR

Dolandırıcıların, kendilerini dernek ve federasyon başkanı olarak tanıttıkları ve sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri engelli ve yalnız kadınlardan da bu derneklerde başkan olma vaadiyle para topladıkları öğrenildi. Ayrıca dolandırdıkları kişilere “Bu sayede(başkanlık) tüm devlet büyükleri ile rahatlıkla görüşebileceksiniz, makam sahibi olacaksınız” dedikleri ve çeşitli bahanelerle para talep etmeye devam ettikleri belirlendi.

KORUMA VE ŞOFÖR TAHSİS ETTİ

Herkesin ‘başkan’ olarak bildiği şüphelilerden İlhan K.’nin, dolandıracağı kişilerin öz güvenini kazanmak için siyasilerle bir şekilde çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştığı, ofisine astığı tespit edildi. İlhan K., mağdurlardan elde ettiği parayla lüks araç, koruma ve şoför tahsis ettiği de belirtildi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sahte başkan vurgun yaptı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Temmuz 2019 tarihinde saat 09 18’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sahte başkan vurgun yaptı haberi güncellenecektir.

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