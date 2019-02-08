Saha ısınıyor

SİNERJİYİ HİSSETTİRİYOR

Özhaseki, Ankara yerel siyasetine alışmaya başladı. Programlara MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım’la gidiyor ve ‘ittifak’ın sinerjisini hissettirmeye çalışıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere bakanlar sahaya inmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programlarının etkisi de seçimin belirleyicileri arasında olacak

İKİ PARTİ DE GÜVENİYOR

Yavaş, bir kaç ‘yol kazası’ dışında kampanyasını sorunsuz götürüyor. CHP ve İYİ Parti’de ‘kabul gören’ yüzlerin henüz seçim sürecine dahil olmaması bir handikap. Millet İttifakı’nın iki tarafı da Yavaş’a güveniyor. İlçe adaylarındaki belirsizlik tabanı rahatsız ediyor. Meclis üyelerinin belirlemesindeki olası krizlerin etkisini şimdiden ölçmek zor.

ORTAK LİSTE

Öte yandan Cumhur İttifakı’nda meclis üyeleri listelerinin ortak yapılacağı belirtiliyor. Başkent’te her adayın kendi partisi liste çıkaracak. Meclis üyeleri listesi, iki parti kurmaylarınca birlikte yapılacak. Millet İttifakı’nda da meclis üyesi listelerinin ortak yapılması planlanıyor.