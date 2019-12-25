Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Roma Tiyatrosu’nun telleri zararı engelledi

Ankara Haberleri: Roma Tiyatrosu’nun telleri zararı engelledi

ANKARA HABERLERİ

Roma Tiyatrosu’nun telleri zararı engelledi

Murat YILMAZ
25.12.2019 - 09:14 |Son Güncelleme :

ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir Ödemiş, ‘antik Roma Tiyatrosu’nun etrafının jiletli telle çevrilmesiyle ilgili, “Alana giren kötü niyetli kişilerin ateş yakarak tarihi kalıntılara zarar vermesi engellenmiştir” dedi.

Murat YILMAZ

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir Ödemiş, ABB Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan’ın Ankara Kalesi ve Ulus’taki antik Roma Tiyatrosu ile ilgili eleştirileri üzerine açıklama yaptı. Antik Roma Tiyatrosu’nda her ay rutin temizlik yapıldığını belirten Ödemiş şunları kaydetti: “Roma Tiyatrosu ile ilgili olarak belediyemiz Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’nca her ay rutin olarak temizlik çalışmaları yapılmaktadır. En son 10 Aralık tarihi itibariyle alanda el ile temizlik yapıldı. Söz konusu bölgenin tel çitle çevrilmesi kurul kararıyla yapılmış olup, bu sayede alana giren kötü niyetli kişilerin ateş yakarak tarihi kalıntılara zarar vermesi engellendi.

Roma Tiyatrosu’nun telleri zararı engelledi

ARKEOPARK PROJESİ KURUL ONAYINDA

Roma Tiyatrosu ve Arkeopark’a yönelik projelendirme çalışmaları tamamlanarak Koruma Bölge Kurulu’na sunulmuş ve onay aşamasında. 2020 içerisinde onaylanan projelere göre önce ihalesi yapılacak daha sonra uygulamasına başlanacak. Roma Tiyatrosu ve Arkeopark Projesi belediyemizce 2010’dan beri sürdürülen bir proje olup bu alanda birçok kamulaştırma ve yıkım çalışması yapıldı. Sonuç olarak Kültür Bakanlığı ile belediyemiz arasında yapılan protokol gereğince uygulamasına geçilecek.”

Roma Tiyatrosu’nun telleri zararı engelledi

KALE SURLARINA AYDINLATMA GELİYOR

Ankara Kalesi ile ilgili yapılan ve yapılacak çalışmalara da değinen Ödemiş şu bilgileri verdi: “İç Kale 1. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi Yapım İşi’nin ihalesi 16 Ocak’ta yapılarak uygulamasına başlanacak. 2. Etap projeleri de Koruma Kurulu’na sunuldu, onaylanmasının ardından ihale aşamasına geçilece. Ankara Kalesi surlarının aydınlatılmasına ilişkin projelendirme çalışmaları devam ediyor.

KORKULUKLARIN MONTAJINA BAŞLANACAK

Ankara Kalesi Zindan Kale Burcu’ndaki korkulukların imalatına ilgili Kurul Kararı’nca onaylanan projeye göre başlandı, en kısa zamanda montajına başlanacaktır. Kale Önü Meydanı, yaklaşan 27 Aralık ve yeni yıl kutlamaları kapsamında bayraklarla süslendi ve ışıklandırıldı. Ankara Kalesi’ne çıkan Can Sokak beton çiçekliklerle bölünerek trafik akışı rahatlatıldı. Kale Önü Meydanında ve çevresinde tarihi dokuya uygun olmayan reklam tabelaları esnafla görüşülerek kaldırıldı. Yine Kale Önü Meydanı’nda eksik kalan peyzajlar tamamlandı.

‘KENT AYIBI’ ELEŞTİRİSİ

Ankara Kalesi ve çevresinin keşmekeş bir yapıda olduğunu belirten ABB Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, Hürriyet Ankara’ya yaptığı açıklamada, dağınıklığın bir an önce giderilmesi gerektiğini ifade etmişti. Ulus’taki Antik Roma Tiyatrosu’nun durumunun içler acısı olduğuna da dikkat çeken Ilıkan, “İçeri girilmesin diye etrafını jiletli tellerle çevirmiş, kapısına da kilit vurmuşuz. Kabul edilebilir olmayan bu jiletli tel ve kapıdaki kilit kentin ayıbıdır” eleştirisinde bulunmuştu.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Roma Tiyatrosu’nun telleri zararı engelledi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 25 Aralık 2019 tarihinde saat 09 14’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Roma Tiyatrosu’nun telleri zararı engelledi haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Andezit taşı işaretlenecek

Andezit taşı işaretlenecek

EGO 77 yaşında

EGO 77 yaşında

Yemek atıkları can dostlara

Yemek atıkları can dostlara

Göçebe Tuvaller görücüye çıktı

Göçebe Tuvaller görücüye çıktı

Eurovision şarkıları

Eurovision şarkıları

Kırmızı gecede doğal olun

Kırmızı gecede doğal olun

Ödenebilecek şartları taraflarla paylaştık

Ödenebilecek şartları taraflarla paylaştık

Kaçak içki operasyonu

Kaçak içki operasyonu

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara6 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

25 Aralık 2019, Çarşamba
  • İmsak
    06:31
  • Güneş
    08:01
  • Öğle
    12:53
  • İkindi
    15:15
  • Akşam
    17:35
  • Yatsı
    19:00
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.