Roma Tiyatrosu’nun telleri zararı engelledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir Ödemiş, ABB Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan’ın Ankara Kalesi ve Ulus’taki antik Roma Tiyatrosu ile ilgili eleştirileri üzerine açıklama yaptı. Antik Roma Tiyatrosu’nda her ay rutin temizlik yapıldığını belirten Ödemiş şunları kaydetti: “Roma Tiyatrosu ile ilgili olarak belediyemiz Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’nca her ay rutin olarak temizlik çalışmaları yapılmaktadır. En son 10 Aralık tarihi itibariyle alanda el ile temizlik yapıldı. Söz konusu bölgenin tel çitle çevrilmesi kurul kararıyla yapılmış olup, bu sayede alana giren kötü niyetli kişilerin ateş yakarak tarihi kalıntılara zarar vermesi engellendi.

ARKEOPARK PROJESİ KURUL ONAYINDA

Roma Tiyatrosu ve Arkeopark’a yönelik projelendirme çalışmaları tamamlanarak Koruma Bölge Kurulu’na sunulmuş ve onay aşamasında. 2020 içerisinde onaylanan projelere göre önce ihalesi yapılacak daha sonra uygulamasına başlanacak. Roma Tiyatrosu ve Arkeopark Projesi belediyemizce 2010’dan beri sürdürülen bir proje olup bu alanda birçok kamulaştırma ve yıkım çalışması yapıldı. Sonuç olarak Kültür Bakanlığı ile belediyemiz arasında yapılan protokol gereğince uygulamasına geçilecek.”

KALE SURLARINA AYDINLATMA GELİYOR

Ankara Kalesi ile ilgili yapılan ve yapılacak çalışmalara da değinen Ödemiş şu bilgileri verdi: “İç Kale 1. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi Yapım İşi’nin ihalesi 16 Ocak’ta yapılarak uygulamasına başlanacak. 2. Etap projeleri de Koruma Kurulu’na sunuldu, onaylanmasının ardından ihale aşamasına geçilece. Ankara Kalesi surlarının aydınlatılmasına ilişkin projelendirme çalışmaları devam ediyor.

KORKULUKLARIN MONTAJINA BAŞLANACAK

Ankara Kalesi Zindan Kale Burcu’ndaki korkulukların imalatına ilgili Kurul Kararı’nca onaylanan projeye göre başlandı, en kısa zamanda montajına başlanacaktır. Kale Önü Meydanı, yaklaşan 27 Aralık ve yeni yıl kutlamaları kapsamında bayraklarla süslendi ve ışıklandırıldı. Ankara Kalesi’ne çıkan Can Sokak beton çiçekliklerle bölünerek trafik akışı rahatlatıldı. Kale Önü Meydanında ve çevresinde tarihi dokuya uygun olmayan reklam tabelaları esnafla görüşülerek kaldırıldı. Yine Kale Önü Meydanı’nda eksik kalan peyzajlar tamamlandı.

‘KENT AYIBI’ ELEŞTİRİSİ

Ankara Kalesi ve çevresinin keşmekeş bir yapıda olduğunu belirten ABB Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, Hürriyet Ankara’ya yaptığı açıklamada, dağınıklığın bir an önce giderilmesi gerektiğini ifade etmişti. Ulus’taki Antik Roma Tiyatrosu’nun durumunun içler acısı olduğuna da dikkat çeken Ilıkan, “İçeri girilmesin diye etrafını jiletli tellerle çevirmiş, kapısına da kilit vurmuşuz. Kabul edilebilir olmayan bu jiletli tel ve kapıdaki kilit kentin ayıbıdır” eleştirisinde bulunmuştu.