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Ankara Haberleri: Robotlar ringe çıktı

ANKARA HABERLERİ

Robotlar ringe çıktı

Doğahan GİRİTLİOĞLU
23.11.2019 - 16:32 |Son Güncelleme :

‘Zeka için spor’ sloganıyla Özel Tevfik Fikret Okulları tarafından bu yıl 28’incisi düzenlenen robot turnuvası ‘Ankara Off-Season’19, dün gerçekleşen hazırlık maçlarıyla başladı. Türkiye genelinden 14-18 yaş arası lise öğrencilerinin oluşturduğu 26 takım, robotlarıyla birlikte Atatürk Spor ve Sergi Sarayı’nda kurulan özel ringte boy gösterdi

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Robotlar ringe çıktı

İlk kez Ankara’nın ev sahipliğinde gerçekleşen turnuva, bugün düzenlenecek eleme mücadeleleriyle devam edecek, elemeyi geçen isimler yarın final ringinde karşı karşıya gelecek. ‘Deep space’ temasıyla gerçekleşen yarışmada, 2 buçuk dakika boyunca ringe çıkan farklı takımdan robotlar, verilen komutları yerine getirmeye çalıştı. Takımlar, kurulan özel mücadele alanının yanındaki stantlarında mücadeleye hazırlandı. Hakemlerin değerlendirmeleriyle takımlar puanlandı

Robotlar ringe çıktı

GENÇLERİ GELECEĞE HAZIRLIYOR

Müsabakaları düzenleyen ve turnuvada Ankara’yı temsil eden Tevfik Fikrek Okulları’nın Genel Müdürü Ayşe Başçavuşoğlu, geleceğin bilim insanlarına yol göstermesi amacıyla etkinliğin büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Başçavuşoğlu, “Gençler kendi ürettikleri robotlarla yarışacak. Bu onları geleceğe hazırlamak için çok önemli bir etkinlik. Geleceğin mühendislerine, bilim insanlarına yol gösterecek bir program. Çocukların ilgisini de çektiği için sıkılmadan, eğlenerek çalışmaları yürütüyorlar. Merak uyandıran bir konu” dedi.

Robotlar ringe çıktı

TURNUVA ÖNCESİ ANITKABİR ZİYARETİ

Turnuva için farklı illerden Ankara’ya gelen takımlar, müsabakalar öncesi Özel Tevfik Fikret Okulları’nın düzenlediği program kapsamında Anıtkabir’i ziyaret etti. Başçavuşoğlu’nun mozoleye çelenk bırakmasının ardından heyet, Ata’nın manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu. Başçavuşoğlu Anıtkabir Özel Defteri’ne, “Ata’mızın sözlerini hiç bir şeyle ters düşmedi. Atatürk gençliği olarak Ata’mızı gururlandırmak için her şeyi yapıyoruz” yazdı.

Robotlar ringe çıktı
26 robot, müsabakalar için kurulan özel ringte karşı karşıya geliyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Robotlar ringe çıktı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Kasım 2019 tarihinde saat 16 32’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Robotlar ringe çıktı haberi güncellenecektir.

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