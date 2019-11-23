Robotlar ringe çıktı

İlk kez Ankara’nın ev sahipliğinde gerçekleşen turnuva, bugün düzenlenecek eleme mücadeleleriyle devam edecek, elemeyi geçen isimler yarın final ringinde karşı karşıya gelecek. ‘Deep space’ temasıyla gerçekleşen yarışmada, 2 buçuk dakika boyunca ringe çıkan farklı takımdan robotlar, verilen komutları yerine getirmeye çalıştı. Takımlar, kurulan özel mücadele alanının yanındaki stantlarında mücadeleye hazırlandı. Hakemlerin değerlendirmeleriyle takımlar puanlandı





GENÇLERİ GELECEĞE HAZIRLIYOR

Müsabakaları düzenleyen ve turnuvada Ankara’yı temsil eden Tevfik Fikrek Okulları’nın Genel Müdürü Ayşe Başçavuşoğlu, geleceğin bilim insanlarına yol göstermesi amacıyla etkinliğin büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Başçavuşoğlu, “Gençler kendi ürettikleri robotlarla yarışacak. Bu onları geleceğe hazırlamak için çok önemli bir etkinlik. Geleceğin mühendislerine, bilim insanlarına yol gösterecek bir program. Çocukların ilgisini de çektiği için sıkılmadan, eğlenerek çalışmaları yürütüyorlar. Merak uyandıran bir konu” dedi.





TURNUVA ÖNCESİ ANITKABİR ZİYARETİ

Turnuva için farklı illerden Ankara’ya gelen takımlar, müsabakalar öncesi Özel Tevfik Fikret Okulları’nın düzenlediği program kapsamında Anıtkabir’i ziyaret etti. Başçavuşoğlu’nun mozoleye çelenk bırakmasının ardından heyet, Ata’nın manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu. Başçavuşoğlu Anıtkabir Özel Defteri’ne, “Ata’mızın sözlerini hiç bir şeyle ters düşmedi. Atatürk gençliği olarak Ata’mızı gururlandırmak için her şeyi yapıyoruz” yazdı.