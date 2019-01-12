Polis karakolu sıcak yuva oldu

Polisler, dondurucu soğuktan etkilenmemesi için kedileri karakola aldı. Polislerin bahçeye koyduğu mama kaplarından beslenen kediler, gün içinde içeriye girerek rahatça dolaşıp, koltuk ve sandalyelerde uyuyor. Vardiyalı olarak çalışan polisler, nöbetin yorgunluğunu kedileri severek, onlarla ilgilenerek gideriyor. Polis merkezine gelen vatandaşlar ise içeride gördükleri kedileri seviyor. Grup Amiri Komiser Yardımcısı Halil İbrahim Nalbant, “Özellikle çocuklar kedilere çok fazla ilgi gösteriyor. Sakinleştirici etkileri var kedilerin. Telsiz dinlerken onları okşayıp rahatlıyoruz. Her zaman polis merkezine gelen kediler bir iki gün gelmezse endişe ediyoruz ve onları aramaya başlıyoruz, gelmedikleri zaman üzülüyoruz” dedi.
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