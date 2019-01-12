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Ankara Haberleri: Polis karakolu sıcak yuva oldu

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Polis karakolu sıcak yuva oldu

Nursima ÖZONUR-Kaan ULU/DHA
12.01.2019 - 10:38Son Güncelleme :

Akdere Polis Merkezi Amirliği’nde görevli polisler, karakolun çevresinde dolaşan ve kış şartlarında doğada yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan kedilere sahip çıktı.

Nursima ÖZONUR-Kaan ULU/DHA

Polisler, dondurucu soğuktan etkilenmemesi için kedileri karakola aldı. Polislerin bahçeye koyduğu mama kaplarından beslenen kediler, gün içinde içeriye girerek rahatça dolaşıp, koltuk ve sandalyelerde uyuyor. Vardiyalı olarak çalışan polisler, nöbetin yorgunluğunu kedileri severek, onlarla ilgilenerek gideriyor. Polis merkezine gelen vatandaşlar ise içeride gördükleri kedileri seviyor. Grup Amiri Komiser Yardımcısı Halil İbrahim Nalbant, “Özellikle çocuklar kedilere çok fazla ilgi gösteriyor. Sakinleştirici etkileri var kedilerin. Telsiz dinlerken onları okşayıp rahatlıyoruz. Her zaman polis merkezine gelen kediler bir iki gün gelmezse endişe ediyoruz ve onları aramaya başlıyoruz, gelmedikleri zaman üzülüyoruz” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Polis karakolu sıcak yuva oldu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Ocak 2019 tarihinde saat 10 38’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Polis karakolu sıcak yuva oldu haberi güncellenecektir.

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