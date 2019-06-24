Planetaryum atıl kaldı

ÇOCUKLARIN UĞRAK YERİYDİ



Gürer, “Çankaya Belediyesi, bu güzel tesisi atıl/sahipsiz bıraktı. Halbuki, çocukların hizmetine sunulan ve kamunun parası ile yapılan Planetaryum Gösteri Merkezi, bölgedeki kreşler ve okulların uğrak yeriydi. Bu tesis, neden atıl kaldı?” diye soruyor.

IHLAMUR AĞACINA SEVGİ KALKANI

Ankara Üniversitesi öğrencileri ve çalışanları, üzerine astıkları “Temas yok!”, “Lütfen ıhlamurlara dokunma!”, “Dallarımı kırmayın lütfen!” gibi notlarla bir ıhlamur ağacını korumaya çalışıyor.







