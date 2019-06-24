ÇOCUKLARIN UĞRAK YERİYDİ
Gürer, “Çankaya Belediyesi, bu güzel tesisi atıl/sahipsiz bıraktı. Halbuki, çocukların hizmetine sunulan ve kamunun parası ile yapılan Planetaryum Gösteri Merkezi, bölgedeki kreşler ve okulların uğrak yeriydi. Bu tesis, neden atıl kaldı?” diye soruyor.
IHLAMUR AĞACINA SEVGİ KALKANI
Ankara Üniversitesi öğrencileri ve çalışanları, üzerine astıkları “Temas yok!”, “Lütfen ıhlamurlara dokunma!”, “Dallarımı kırmayın lütfen!” gibi notlarla bir ıhlamur ağacını korumaya çalışıyor.
Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Planetaryum atıl kaldı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 24 Haziran 2019 tarihinde saat 09 20’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Planetaryum atıl kaldı haberi güncellenecektir.