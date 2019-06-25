Bu bir “ıhlamur ağacı” hikâyesi. Ve bu hikâye, “Bir varmış, bir yokmuş” yerine, “Bir varmış, iyi ki varmış” diye başlarmış.
Ankara Üniversitesi öğrencileri ve çalışanları...
Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi’nin (İLAUM) önündeki bu ağacı, “ıhlamur haydutları”na karşı koruma altına almışlar.
Ağaca küçük küçük notlar asmışlar:
“Temas yok!”, “Lütfen ıhlamurlara dokunma!”, “Dallarımı kırmayın lütfen!”, “Çiçekler yerlerinde güzeller”, “Bu ağaç güvenlik kamerası ile izlenmektedir. Lütfen yaprakları koparmayın!..”
“Ağacın dili olsa da konuşsa” deriz ya hep.
İşte alın size, konuşan ağaç.
Unutmayın.
“Bir ağacı bekçi değil, sevgi korur.”
*
Helal size, Ankara Üniversitesi öğrencileri.
SORUM VAR
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BU AĞAÇLARI NEDEN KESTİ?
Okurumuz Umut Özkan, cuma günü TRT Ankara Radyosu’nun karşısındaki Cumhuriyet Parkı’nda “ağaç kıyımı” yapıldığını söylemiş. Ve, sormuş:
“En az 20-30 yıllık çınar ve kavak ağaçları vardı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu ağaçları neden kesti? Bir açıklama bekliyoruz.”
TÜM BELEDİYELERİN DİKKATİNE!
GEÇEN AY: Emekli polis Üzeyir Agah Nedim Fidan, Çankaya’da üzerine devrilen ağacın altında kalarak ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
BU AY: Maltepe’de, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’ndaki çınar ağacı, park halindeki otomobil ile bu sırada yoldan geçen bir kişinin üzerine devrildi. Yaralı şahıs, hastaneye kaldırıldı.
*
Belli ki, kentte bir süredir etkili olan sağanak yağış ve fırtına, ağaçlara da ciddi zarar vermiş.
Başta Ankara Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm ilçe belediyeleri, özelikle yaya yolları üzerinde kalan ağaçları şöyle bir elden geçirmeli.
PLANETARYUM GÖSTERİ MERKEZİ ATIL KALDI
YIL: 2012
Ankara’nın gözde semti Çayyolu...
Yenimahalle’den alındı, Çankaya’ya bağlandı.
*
Aradan 7 yıl geçti.
Şimdi bu fotoğrafa dikkat!
Okurumuz Mehmet Gürer çekmiş, göndermiş.
Yenimahalle Belediyesi’nin Çayyolu’na yapmış olduğu Planetaryum Gösteri Merkezi’nin, Çankaya Belediyesi ile atıl duruma geçtiğini kaydeden Mehmet Gürer’in iletisi şöyle:
OKULLARIN UĞRAK YERİYDİ
“Çankaya Belediyesi, bu güzel tesisi atıl/sahipsiz bıraktı. Halbuki, çocukların hizmetine sunulan ve kamunun parası ile yapılan Planetaryum Gösteri Merkezi, bölgedeki kreşler ve okulların uğrak yeriydi. Bu tesis, neden atıl kaldı?”
AYAŞ YOLU-SİNCAN OSB ÖNÜNDEKİ ÇALIŞMALAR 10 GÜN ÖNCE BİTMELİYDİ
İsmi bende saklı (gizli kalmasını istemiş) okurumuz, Ayaş Yolu-Sincan OSB önünde çalışmaları devam eden alt geçit inşaatı için “İhaleye göre yakalaşık 10 gün önce bitmesi gerekiyordu” demiş.
Okurumuz, şikâyetlerini şu üç başlıkta sıralamış:
1) 31 Mart seçimlerine kadar 50-60 kişi çalışırken, seçim sonrası en fazla 10 kişi çalışıyor. Yol inşaatında inanılmaz bir yavaşlama söz konusu.
2) Törekent-Sincan OSB arasında 3+3 şeride çıkarılan yolda da şu an hiçbir çalışma yapılmamakta. Bu yolun alternatifi yok, bir kaza ulaşımı aksatıyor.
3) 2007’de inşaatına başlanan ve 2011’de Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen Ayaş Yolu kenarındaki kapalı yüzme havuzu inşaatı da halen atıl.
SORU(YORUM)
BU KARANLIK YOLU KİM AYDINLATACAK?
“İstanbul Yolu’ndan gelip, 75. Yıl Hipodromu’nun yanındaki Çakırlar Caddesi güzergâhını kullanıyorum. Akşam saatlerinde Çakırlar Caddesi’nin aydınlatmaları çok yetersiz.
* Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Alo 153 Mavi Masa Hattı, “Konu, EnerjiSA sorumluluğunda” yanıtını veriyor.
* EnerjiSA ise “Hipodrom Caddesi’nin imar planına uygun olmadığı tespit edilmiştir” açıklaması yapıyor.
SORUYORUM:
Peki, bu karanlık yolu kim aydınlatacak?
KÖPEKLERE ZARAR VERİLMEDEN BİR ÇÖZÜM BULUNMALI
Keçiören’den okurumuz Selma Kavak, 19 Haziran sabahı Aktepe’de köpek saldırısına uğramış.
Adnan Menderes Mahallesi’nde (Kuyubaşı metro istasyonu yakını) yaşanan olayla ilgili okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
“İki sokak köpeği, yürüdüğüm yol üzerindeydi. Köpeklerden biri, hiçbir şey yokken direkt gelip sol bacağımı arkadan ısırdı. Hastane sürecinin ardından Keçiören Belediyesi’ni arayarak, durumu anlattım. Ancak, olaydan üç gün sonra (21 Haziran sabahı) aynı yerden otobüsle geçerken, köpeklerin halen Kuyubaşı Gökçek Parkı önünde dolandıklarını gördüm.
TALEBİM: Başka insanların da benim gibi canı yanmadan, en önemlisi de köpeklere zarar vermeden bir çözüm bulunmalı.”
Bir ağacı bekçi değil sevgi korur
Bu bir “ıhlamur ağacı” hikâyesi. Ve bu hikâye, “Bir varmış, bir yokmuş” yerine, “Bir varmış, iyi ki varmış” diye başlarmış.
Ankara Üniversitesi öğrencileri ve çalışanları...
Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi’nin (İLAUM) önündeki bu ağacı, “ıhlamur haydutları”na karşı koruma altına almışlar.
Ağaca küçük küçük notlar asmışlar:
“Temas yok!”, “Lütfen ıhlamurlara dokunma!”, “Dallarımı kırmayın lütfen!”, “Çiçekler yerlerinde güzeller”, “Bu ağaç güvenlik kamerası ile izlenmektedir. Lütfen yaprakları koparmayın!..”
“Ağacın dili olsa da konuşsa” deriz ya hep.
İşte alın size, konuşan ağaç.
Unutmayın.
“Bir ağacı bekçi değil, sevgi korur.”
*
Helal size, Ankara Üniversitesi öğrencileri.
SORUM VAR
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BU AĞAÇLARI NEDEN KESTİ?
Okurumuz Umut Özkan, cuma günü TRT Ankara Radyosu’nun karşısındaki Cumhuriyet Parkı’nda “ağaç kıyımı” yapıldığını söylemiş. Ve, sormuş:
“En az 20-30 yıllık çınar ve kavak ağaçları vardı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu ağaçları neden kesti? Bir açıklama bekliyoruz.”
TÜM BELEDİYELERİN DİKKATİNE!
GEÇEN AY: Emekli polis Üzeyir Agah Nedim Fidan, Çankaya’da üzerine devrilen ağacın altında kalarak ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
BU AY: Maltepe’de, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’ndaki çınar ağacı, park halindeki otomobil ile bu sırada yoldan geçen bir kişinin üzerine devrildi. Yaralı şahıs, hastaneye kaldırıldı.
*
Belli ki, kentte bir süredir etkili olan sağanak yağış ve fırtına, ağaçlara da ciddi zarar vermiş.
Başta Ankara Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm ilçe belediyeleri, özelikle yaya yolları üzerinde kalan ağaçları şöyle bir elden geçirmeli.
PLANETARYUM GÖSTERİ MERKEZİ ATIL KALDI
YIL: 2012
Ankara’nın gözde semti Çayyolu...
Yenimahalle’den alındı, Çankaya’ya bağlandı.
*
Aradan 7 yıl geçti.
Şimdi bu fotoğrafa dikkat!
Okurumuz Mehmet Gürer çekmiş, göndermiş.
Yenimahalle Belediyesi’nin Çayyolu’na yapmış olduğu Planetaryum Gösteri Merkezi’nin, Çankaya Belediyesi ile atıl duruma geçtiğini kaydeden Mehmet Gürer’in iletisi şöyle:
OKULLARIN UĞRAK YERİYDİ
“Çankaya Belediyesi, bu güzel tesisi atıl/sahipsiz bıraktı. Halbuki, çocukların hizmetine sunulan ve kamunun parası ile yapılan Planetaryum Gösteri Merkezi, bölgedeki kreşler ve okulların uğrak yeriydi. Bu tesis, neden atıl kaldı?”
AYAŞ YOLU-SİNCAN OSB ÖNÜNDEKİ ÇALIŞMALAR 10 GÜN ÖNCE BİTMELİYDİ
İsmi bende saklı (gizli kalmasını istemiş) okurumuz, Ayaş Yolu-Sincan OSB önünde çalışmaları devam eden alt geçit inşaatı için “İhaleye göre yakalaşık 10 gün önce bitmesi gerekiyordu” demiş.
Okurumuz, şikâyetlerini şu üç başlıkta sıralamış:
1) 31 Mart seçimlerine kadar 50-60 kişi çalışırken, seçim sonrası en fazla 10 kişi çalışıyor. Yol inşaatında inanılmaz bir yavaşlama söz konusu.
2) Törekent-Sincan OSB arasında 3+3 şeride çıkarılan yolda da şu an hiçbir çalışma yapılmamakta. Bu yolun alternatifi yok, bir kaza ulaşımı aksatıyor.
3) 2007’de inşaatına başlanan ve 2011’de Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen Ayaş Yolu kenarındaki kapalı yüzme havuzu inşaatı da halen atıl.
SORU(YORUM)
BU KARANLIK YOLU KİM AYDINLATACAK?
“İstanbul Yolu’ndan gelip, 75. Yıl Hipodromu’nun yanındaki Çakırlar Caddesi güzergâhını kullanıyorum. Akşam saatlerinde Çakırlar Caddesi’nin aydınlatmaları çok yetersiz.
* Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Alo 153 Mavi Masa Hattı, “Konu, EnerjiSA sorumluluğunda” yanıtını veriyor.
* EnerjiSA ise “Hipodrom Caddesi’nin imar planına uygun olmadığı tespit edilmiştir” açıklaması yapıyor.
SORUYORUM:
Peki, bu karanlık yolu kim aydınlatacak?
KÖPEKLERE ZARAR VERİLMEDEN BİR ÇÖZÜM BULUNMALI
Keçiören’den okurumuz Selma Kavak, 19 Haziran sabahı Aktepe’de köpek saldırısına uğramış.
Adnan Menderes Mahallesi’nde (Kuyubaşı metro istasyonu yakını) yaşanan olayla ilgili okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
“İki sokak köpeği, yürüdüğüm yol üzerindeydi. Köpeklerden biri, hiçbir şey yokken direkt gelip sol bacağımı arkadan ısırdı. Hastane sürecinin ardından Keçiören Belediyesi’ni arayarak, durumu anlattım. Ancak, olaydan üç gün sonra (21 Haziran sabahı) aynı yerden otobüsle geçerken, köpeklerin halen Kuyubaşı Gökçek Parkı önünde dolandıklarını gördüm.
TALEBİM: Başka insanların da benim gibi canı yanmadan, en önemlisi de köpeklere zarar vermeden bir çözüm bulunmalı.”